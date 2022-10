Michael J. Fox : émotion après le retour de l’acteur

Michael J. Fox est réapparu sur scène. Atteint de la maladie de Parkinson, ce dernier continue de susciter l’admiration auprès de ses paires.

Michael J. Fox, une histoire tout simplement hors-norme. En effet, la star de Retour vers le Futur a fait pleurer le monde entier ce week-end en effectuant une réapparition surprise sur la scène du Comic-Con, samedi dernier. Pour rappel, la star est atteinte de la maladie de Parkinson, supposant une série de tremblements violents et incontrôlés. Petit instant de douceur, il s’est arrêté un moment au milieu de la scène pour offrir aux fans une version à la guitare aérienne des mouvements de Marty McFly dans la scène emblématique de « Johnny B. Good ». Il sera ensuite rejoint par son compère de toujours, le grand Christopher Lloyd, qui prête ses traits à “Doc”.

Les deux hommes se sont longuement enlacés avant de finalement s’installer sur le canapé face aux fans pour répondre aux questions des nombreux fans présents ce jour-là. Cette réunion émouvante s’est avérée être un moment doux-amer pour les fans, qui ont eu les larmes aux yeux en voyant les stars du film de science-fiction de 1985 à nouveau ensemble. L’occasion pour de nombreuses personnes, de célébrer et rendre hommage à Michael J Fox. Un internaute, par exemple, a écrit : « La vidéo la plus belle et la plus réconfortante qui vous fera monter les larmes aux yeux. #michaeljfox est un héros, courageux, et une inspiration. Son amitié avec Christopher Lloyd ne s’est jamais estompée. »

Pour rappel, Fox a été diagnostiqué malade de Parkinson alors qu’il n’avait que 29 ans. Une maladie qui a considérablement freiné sa carrière alors qu’un avenir tout simplement radieux lui était promis à Hollywood. Interrogé sur sa condition, l’acteur ne fait toutefois pas de mystères. « Les gens pensent souvent que la maladie de Parkinson est une chose visuelle, mais les aspects visuels de la maladie ne sont rien. C’est ce que vous ne pouvez pas voir – l’absence de gyroscope interne, de sens de l’équilibre, de perception périphérique. Je veux dire, je navigue sur un navire sur des mers déchaînées dans les jours les plus lumineux. » Il terminait alors en affirmant être sûr et certain de ne jamais guérir, quand bien même les avancées scientifiques sont importantes. Selon lui, il reste encore beaucoup à faire.