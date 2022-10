Peaky Blinders : le film, bientôt terminé ?

Acteur phare de la série Peaky Blinders, Cillian Murphy est revenu sur la suite expliquant que le film tant attendu, pourrait voir le jour plus vite que prévu.

Les Peaky Blinders, sur le point de revenir ? En effet, Cillian Murphy a révélé que le scénario du film Peaky Blinders est « proche » d’être terminé. Âgée de 46 ans, la star de la série a confié que l’adaptation cinématographique du show était bel et bien sur le bon chemin. « Je ne l’ai pas encore lu [le scénario], mais c’est le plan, le plan est de faire un film et de continuer l’histoire, mais dans le monde cinématographique plutôt qu’à la télévision. La partie télévision de l’histoire est terminée. S’il y a d’autres histoires à raconter, je suis là, je ne l’ai pas encore lu, mais c’est proche apparemment. » Pour rappel, la sixième saison a pris fin il y a quelques mois.

Une série marquée par d’improbables affrontements et quelques rebondissements bienvenus. Depuis, les fans attendent avec impatience un signe, une explication, des informations sur ce que leur réservera la suite. Outre le film, dont la sortie n’est clairement pas prévue pour tout de suite, une série dérivée devrait être officialisée. Steven Knight, créateur du show, ne sera toutefois pas de la partie. On peut facilement imaginer que Michael soit concerné, au même titre qu’Arthur… Bien qu’absolument rien n’ait été évoqué ou envisagé à l’heure actuelle. Ce sera donc la grosse surprise.

La série suivait le gang des Peaky Blinders, librement inspiré d’un véritable gang de jeunes urbains du même nom, actif à Birmingham à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les personnages sont également partiellement inspirés de la famille irlandaise romaine de Knight, qui racontait souvent au jeune Knight les histoires des Peaky Blinders et la vie de criminel qu’ils menaient. Depuis ? Des millions de fans et de spectateurs se sont passionnés pour les histoires de la famille Shelby.