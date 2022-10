Précarité : de pire en pire pour les étudiants !

Pour les étudiants, la situation économique est de plus en plus difficile. Pour preuve, les distributions alimentaires vont bon train et se sont accentuées !

Alors que la crise économique et sociale est toujours d’actualité, une grande partie de la population souffre. Les étudiants, notamment, sont très touchés. En effet, de plus en plus de jeunes doivent faire attention au moindre centime dépensé. Pire encore, bon nombre d’entre eux ne peuvent plus manger à leur faim. C’est en tout cas ce qu’affirme l’association COP1-Solidarités étudiante. Selon une étude menée sur 700 étudiants, 56% des jeunes n’ont pas de quoi se nourrir. « On entend parler de l’augmentation des prix et du chauffage… Il y a beaucoup d’appréhension. Les étudiants ne se sentent pas accompagnés » explique Clara Limoge, la vice-présidente de l’organisation, qui a ajouté que les distributions alimentaires avaient repris et que les inscriptions n’avaient pas vraiment baissé, pire encore. De nombreux mails ont été reçus par l’association au cours de l’été.

« Auparavant, les facs avaient des postes d’assistantes sociales. Aujourd’hui, de nombreuses fac n’en ont pas. Et les étudiants ne sont même pas au courant de certaines choses. Comme les aides auxquelles ils peuvent prétendre » a ajouté une bénévole au Parisien, laissant entendre que, peu à peu, les jeunes étaient mis en marge et devaient bien se débrouiller tout seul. « Dans les centres où on recevait 200 personnes l’année dernière… On a vu 600 personnes venir retirer leurs sacs en septembre ». D’ailleurs, il est essentiel pour les étudiants de rester au courant. De nombreuses aides sont sur le point de voir le jour ou ont été annoncées.

Concernant cette situation complexe, le manque d’argent n’est pas le seul facteur. En effet, cela peut être pour des raisons matérielles (manque de transport, de commerces de proximité) ou manque de temps, à cause des études ou des temps de transport entre le logement et le lieu des cours. Dans tous les cas, la situation semble devenir de plus en plus difficile. Pour autant, les associations souhaitent rester optimistes et assurent être là en cas de besoin, comme Linkee, qui a pour but de lutter contre le gaspillage alimentaire et qui offre des paniers-repas aux jeunes les plus démunis.