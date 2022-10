Indonésie : retour sur le drame sport de l’année

En Indonésie, un match de football a viré au drame, avec la mort de 125 personnes suite à des débordements en dehors du terrain.

Un drame tout simplement terrible. En effet, ce weekend, en Indonésie, pas moins de 125 personnes ont trouvé la mort à la suite d’une série d’émeutes massives qui ont éclaté au coup de sifflet final. Le match était organisé à Malang, dans l’est de l’île de Java. L’équipe du Arema FC était opposée au grand rival, le Persebaya Surabaya. Un match qui s’est soldé par la première défaite de l’équipe à domicile en l’espace de 23 ans… Chose que les supporteurs n’ont pas du tout (mais alors vraiment pas du tout) appréciée. Résultat, des milliers de supporteurs ont envahi le terrain, ont pris d’assaut les joueurs et les forces de l’ordre tout en prenant le soin d’incendier et détruire plusieurs véhicules.

Et, selon le témoignage d’un témoin oculaire donné à la BBC, la police a tiré plusieurs séries de gaz « de manière continue et rapide » après que la situation soit devenue « tendue ». Malheureusement pour l’Indonésie, l’utilisation de gaz lacrymogène est interdite dans les stades de football par la FIFA. Or, les images démontrent que les policiers sont allés un peu trop loin, allant jusqu’à asphyxier certaines personnes. De grands mouvements de foule ont ainsi eu lieu et des dizaines de personnes sont décédées après être tombées ou après avoir été piétinées. Nico Afinta, le chef de la police de l’est de Java, a prévenu que le nombre de morts risquait d’augmenter, car certaines personnes traitées à l’hôpital sont instables.

À ce stade, on dénombre 125 personnes décédées et plus de 300 blessées. Le chef de la police a déclaré « Nous avons déjà fait une action préventive avant de finalement tirer les gaz lacrymogènes lorsque (les supporters) ont commencé à attaquer la police, à agir de manière anarchique et à brûler des véhicules. » À ce stade, l’association indonésienne de football a décidé de suspendre la Premier League à la suite de cet événement tragique. En outre, l’équipe d’Arema a été interdite d’accueillir des supporteurs et d’organiser des matchs, pour le reste de la saison. Du point de vue politique, le président a tapé du poing sur la table, réclamant l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie.