EasyJet : un avion prend la foudre !

Un avion de la compagnie EasyJet a été violemment touché par la foudre, ce qui l’a forcé à se poser en catastrophe. Les images sont saisissantes !

Une sacrée frayeur. En effet, un vol de la compagnie EasyJet a été forcé de s’arrêter en urgence après que l’avion eut été frappé par la foudre ! Le vol qui devait relier Milan à Naples a donc été forcé de s’arrêter après qu’un éclair ait touché l’une des deux ailes. Il faut dire que la région de Campanie, dans le sud de l’Italie, a été frappée par de fortes pluies qui ont rendu très difficile l’accès à l’aéroport international de Naples. Les conditions météorologiques défavorables ont entraîné un atterrissage d’urgence à l’aéroport Karol Wojtyla de Bari, dans la région des Pouilles (dans le sud de l’Italie).

Fort heureusement, plus de peur que de mal. En effet, sur les 90 passagers présents à bord, personne n’a eu quoique ce soit. Le personnel de cabine et le personnel médical étaient sur place pour aider les passagers à quitter l’avion et s’assurer de l’état de santé des passagers. Les médias locaux ont affirmé que les passagers ont ensuite été emmenés à Naples par les transports publics. On imagine aisément que ces derniers étaient probablement réticents à l’idée de sauter dans un nouvel habitacle et reprendre les aires en direction de Napoli. Ce serait la première fois en 15 ans que la foudre frappe un vol commercial.

Un porte-parole d’EasyJet a déclaré : « Nous pouvons confirmer que le vol EJU2889 en provenance de Milan et à destination de Naples a été détourné vers Bari, suite à un impact de foudre en approche de Naples, par pure précaution et conformément à nos procédures. L’avion est équipé pour résister en toute sécurité à la foudre et à aucun moment la sécurité du vol n’a été compromise. L’avion a atterri sans problème et les passagers ont poursuivi leur voyage à Naples en autocar. » Sur les réseaux sociaux, l’image de l’avion touché par la foudre a fait le tour du monde, suscitant l’inquiétude de nombreuses personnes !