Instagram : terminé les nudes et dick picks !

Sur Instagram, une nouvelle fonctionnalité est sur le point d’arriver, permettant d’empêcher les clichés osés, les nudes et les dick picks non sollicitées.

On le sait, sur les réseaux sociaux, les tentations sont nombreuses. Clichés osés, nudes, « dick picks »… Récemment, Instagram a donc décidé de s’attaquer au problème (enfin). Un outil devrait ainsi bientôt voir le jour. Ce nouvel outil permettra à l’ensemble des utilisateurs de la plateforme de recevoir des photos de corps nus, ou de parties de corps nus, qui n’auront pas été demandées, qui n’auront pas été sollicitées. Une information confirmée par la maison mère du réseau, Meta. En effet, le groupe a expliqué être actuellement en train de mettre au point une toute nouvelle technologie qui sera bientôt activable par l’ensemble des utilisateurs qui le souhaitent.

Cette fonctionnalité devrait s’appeler « Nudity Protection ». Une première image a été dévoilée par l’un des développeurs du projet. Selon ce screenshot, les photos suspectes repérées par l’application seront masquées et l’utilisateur pourra choisir de les afficher ou non dans sa messagerie. “Meta précise que cet outil, qui est encore en phase d’expérimentation, sera optionnel et aidera les utilisateurs de ses réseaux à se protéger des nudes et autres messages indésirables.” Une manière également de protéger les plus jeunes et donc, les plus fragiles qui souvent peuvent se retrouver exposés à ce genre d’images.

Une fonctionnalité qui viendra compléter « Hidden Words », une application qui permet d’automatiquement masquer les contenus que l’intelligence artificielle estime être potentiellement offensantes. Pour autant, cette dernière n’est pas vraiment efficace, du moins, pas assez au goût des personnes concernées qui estiment que les insultes et les messages à caractère haineux ne sont pas assez filtrés. Une nouvelle fonctionnalité qui pose également la question du respect des données et de la vie privée. Pour autant, un porte-parole du groupe a assuré que la vie privée sera entièrement garantie !