Netflix : cette série sur un serial killer fait le buzz

Une toute nouvelle série Netflix, sur le tueur en série Jeffrey Dahmer, fait le buzz… Mais probablement pour les raisons inverses à celles auxquelles vous pourriez éventuellement vous attendre. Très graphique, cette série documentaire qui rappelle un peu celle sortie sur le tueur en série américain Ted Bundy, raconte l’histoire de Dahmer, un homme dont la folie meurtrière aura secoué tout le pays, entre 1987 et 1991. Dahmer a commis une série de crimes contre des hommes et des garçons, principalement homosexuels. Lorsqu’il a finalement été arrêté, il a été accusé de meurtre, de nécrophilie et de cannibalisme. En bref, il était loin, vraiment très loin d’être un sain.

Malgré tout, beaucoup d’individus ont avoué avoir été étonnés, frappés et secoués par le charisme et la beauté de l’individu. Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Jeffrey Dahmer était plutôt sexy, je ne vais pas mentir. » Un avis qui, de manière vraiment très surprenante, a été partagé ! « Jeffrey Dahmer ressemblait à Evan Peters, il peut me manger sans problème, mon corps est à lui. » De quoi agacer pas mal de monde. En effet, bon nombre d’individus ont rappelé que ce genre d’émissions, film ou documentaire a tendance à rendre romantiques les tueurs et à mettre de côté les victimes, souvent nombreuses.

La même chose est arrivée quand ils ont casté Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy rappelle d’ailleurs une personne qui a vu le show. Pour rappel, Dahmer aurait tué 16 personnes et a été reconnu coupable de 15 meurtres. Il souffrait de délires psychotiques et de troubles de la personnalité, même s’il a été jugé comme étant « sain » au moment de son procès. Il a été condamné à 3 peines à vie d’emprisonnement le 17 février 1992 (pour un total de 941 ans derrière les barreaux) et sera retrouvé mort le 28 novembre 1994, après avoir été battu à mort en prison. Une personne que nous n’aurions pas aimé croiser sur notre chemin…