Les stars désertent les réseaux sociaux ! En effet, de plus en plus de stars du cinéma, de la musique ou de l’art en général, ont décidé de quitter Twitter, Instagram et toutes les autres plateformes sociales. La raison ? Leur santé mentale. Pour beaucoup, il s’agit surtout de faire un break et de prendre le temps de se retrouver, sans avoir à être jugé en permanence. Récemment, c’est Tom Holland, l’acteur qui incarne Spider-Man dans les derniers films MCU, qui a confirmé son intention de mettre sa vie publique (tout du moins, sa vie sur les réseaux sociaux) entre parenthèses.

Sur Instagram, l’acteur a annoncé la nouvelle à ses fans. « Je n’arrive pas à dire ce que je veux dire. Je prends une pause loin des réseaux sociaux pour ma santé mentale. Je trouve qu’Instagram et Twitter sont écrasants et trop stimulants. Je suis piégé là-dedans et je tourne en rond dès que je lis quelque chose à propos de moi sur les réseaux sociaux. Ma santé mentale en est dégradée. Donc j’ai décidé de supprimer ces applications. » a-t-il laissé échapper. Un cas qui, comme nous avons pu le voir en amont, n’est pas isolé.

Du côté d’Hollywood, beaucoup de personnes ont décidé de se mettre en retrait, dont Brad Pitt, Kristen Stewart ou encore Robert Pattinson. Daniel Radcliffe, naturellement connu pour son rôle dans Harry Potter a même affirmé qu’il n’avait tout simplement pas « la force mentale » pour Internet. Kate Winslet, George Clooney, Emma Stone, Emily Blunt, Sandra Bullock, Daniel Craig ou encore Scarlett Johansson font également partie de cette longue liste de stars qui disent non à ces plateformes. Reste à savoir ce que cela peut éventuellement impliquer pour la suite. En effet, si le phénomène est amené à s’amplifier, il y a fort à parier que de plus en plus de personnes décident de se mettre en retrait… Au point de pousser les plateformes à agir ?