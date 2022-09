GTA 6 : retour sur cet énorme leak !

Une incroyable fuite a récemment eu lieu, autour de l’univers de GTA 6. Retour en explications sur une scène aussi folle qu’inattendue.

C’est LE buzz du moment : le dernier leak GTA. En effet, sur les réseaux sociaux, une vidéo d’un gameplay de Grand Theft Auto VI a vu le jour, laissant supposer que le jeu serait sur le point de revenir assez rapidement. Une petite surprise quand on sait que Rockstar Games n’a confirmé qu’au début de l’année 2022, qu’un nouveau volet de la série tant appréciée était en préparation. Nous étions alors en droit de nous demander quand sortirait le jeu. 2024, 2025 ? Probablement avant. Une fuite sans précédent semble nous avoir offert un aperçu prématuré de ce que nous pouvons attendre du jeu.

Environ 90 vidéos ont été publiées sur les forums de GTA, avec des clips montrant le gameplay de la nouvelle édition dans un package de 3 Go. Parmi les nombreuses images diffusées, il y a beaucoup à retirer. Premièrement, il semblerait que le jeu reprenne ses droits à Vice City, métropole fictive, fortement inspirée de Miami. Pour preuve, on y voir un personnage prendre le métro, avec comme arrêt « Vice City »… De quoi laisser vraiment peu de place au doute.

Concernant le personnage, c’est une femme, comme annoncé. Il s’agirait de Lucia. On peut la voir en train de dévaliser un restaurant et prendre certaines personnes en otage. Des clips non certifiés, mais qui, selon Jason Schreier de Bloomberg serait bien réel. « Ce n’est pas qu’il y avait beaucoup de doutes, mais j’ai confirmé avec des sources de Rockstar que la fuite massive de Grand Theft Auto VI de ce week-end est bien réelle. » D’ailleurs, Rockstar Games, le développeur du jeu, a dévoilé un communiqué de presse sur les réseaux sociaux, confirmant quelques heures plus tard, que ces images ont bel et bien été piratées. Reste à savoir la façon dont Rockstar sera vraiment impactée par cette terrible nouvelle et surtout, les conséquences que cela pourrait supposer pour les développeurs.