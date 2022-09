TikTok : en couple, son compagnon est aussi avec sa mère

Une tiktokeuse a suscité un véritable scandale en dévoilant sa façon de vivre son amour avec son compagnon et le reste des membres de sa famille, dont sa mère.

Certaines choses sont faites pour être partagées sur les réseaux sociaux, d’autres un peu moins… Tout comme certaines choses sont faites pour être discutées, partagées en famille, d’autres non. Récemment, la tiktokeuse Madi Brooks, qui s’est ouverte à ses followers pour leur dire qu’elle partageait volontiers son mari non seulement avec sa mère, mais aussi avec sa sœur, a dû vite le comprendre. Depuis sa sortie et l’innombrable flots de critiques et de moqueries, la jeune femme a été forcée de supprimer son compte. Naturellement, ses vidéos explicatives n’ont pas tardé à se retrouver en ligne.

Sur ces quelques images, la jeune femme s’explique : « Ma mère et moi sommes toutes deux échangistes et c’est génial. Vous savez pourquoi ? Quand je ne suis pas d’humeur, je peux laisser mon mari être avec elle. Oui, je suis ce genre de femme. Je laisse mon mari être avec elle, plusieurs fois par semaine. » Mais pire encore, la jeune femme continue, affirmant haut et fort que sa petite soeur est elle-même concernée ! Pas vraiment surprenant toutefois, puisqu’un sondage américain révèle que 30% des américains seraient ouverts à l’idée d’une relation ouverte.

Il va sans dire qu’il existe toutes sortes de relations, les relations ouvertes et polyamoureuses étant loin d’être inhabituelles, mais vous ne serez pas surpris d’apprendre que cette sortie familiale a franchement dégoûté pas mal de monde. « C’est assez de TikTok pour un an, je m’en vais », a écrit une personne. D’autres, en revanche, ont décidé de soutenir la famille. « Si vous avez 4 adultes consentants, qui peut juger. Vivez votre vie. » Une autre personne a écrit : « Je suis bien trop jalouse pour être une échangiste avec un membre de ma famille, mais tu fais ce que tu veux ».