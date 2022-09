Touché par la foudre alors qu’il joue aux jeux vidéos !

En Angleterre, un homme s’est fait frapper par la foudre alors même qu’il jouait aux jeux vidéos. Résultat ? De belles cicatrices !

Une histoire incroyable. En effet, un homme a frôlé la mort après avoir été frappé par la foudre alors qu’il jouait aux jeux vidéo. De fait, contrairement aux croyances populaires, geeker n’est pas que dangereux pour le cerveau ! La raison ? On dit que les chances d’être frappé par la foudre sont d’une sur un million, mais il est certain qu’être frappé dans le confort de son foyer est encore plus improbable. Selon The Metro, média britannique, Aidan Rowan, 33 ans, était sur sa PlayStation lorsqu’il a entendu un fort craquement suivi d’une sensation intense dans tout son corps.

Après avoir commencé à ressentir une chaleur brûlante dans son bras droit et après que son partenaire ait fait allusion à une odeur de brûlé, ils ont décidé qu’il devait se rendre aux urgences. Rowan raconte au Metro : « J’étais sur le canapé en train de jouer à un jeu où l’on incarne un chat errant et il y avait du tonnerre dehors. Il y a eu un très fort coup de tonnerre et j’ai ressenti une sensation très lourde partout, puis une chaleur brûlante dans mon bras droit où il y a maintenant des brûlures. » S’il lui a fallu quelques secondes pour reprendre ses esprits, ce dernier affirme qu’il se sentait bien. Il est monté à l’étage afin de demander à sa moitié une serviette.

« Je ne savais pas ce qui s’était passé, mais mon bras était brûlant. » affirme-t-il. « Il m’a demandé quelle était cette odeur et c’était moi qui brûlait. Il a alors appelé ses parents pour qu’ils m’emmènent à l’hôpital. Il a dit qu’il pouvait voir mon bras se boursoufler pendant qu’il regardait. Ce sont neuf médecins qui ont étudié le cas de Rowan, afin de comprendre ce qui était arrivé. Résultat, plus de peur que de mal. S’il gardera des cicatrices, ce dernier devrait vite s’en remettre. Mais au fait, comment tout cela s’est-il déroulé ? Les médecins pensent que la foudre a rebondi sur l’eau de la fenêtre et est entrée dans la pièce. Une histoire complètement folle !