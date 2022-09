Nostradamus : Charles va abdiquer, Harry sera roi

Selon Nostradamus, le roi Charles III devrait abdiquer et laisser sa place non pas à William, mais bien à Harry ! Cela peut-il réellement se passer ?

Vous êtes adepte de voyance ? D’astrologie ? Récemment, une nouvelle prédiction de Michel de Nostredame, également connu sous le nom de Nostradamus, tend à démontrer que ce dernier aurait prédit le règne du roi Charles III et que ce dernier serait relativement court. Plus fou encore, le prince Harry, le plus jeune fils du roi, pourrait même se retrouver sur le trône. Mario Reading, auteur et grand spécialiste de Nostradamus, a estimé que le devin aurait prédit l’année exacte de la mort de la reine dans des poèmes écrits en 1555. Écrivant sur les poèmes de Nostradamus en 2005, Reading a déclaré : « Le préambule est que la reine Élisabeth II mourra, vers 2022, à l’âge d’environ quatre-vingt-seize ans, soit cinq ans avant la fin de la vie de sa mère. »

L’auteur a également déclaré que lorsque Nostradamus a écrit son ouvrage « Roi des îles », ce dernier aurait fait référence au Commonwealth des nations, qui pourrait bien être amené à se séparer sous le règne du roi Charles. Selon Reading ,« Le prince Charles aura soixante-quatorze ans en 2022, lorsqu’il reprendra le trône, mais les rancœurs entretenues à son égard par une certaine partie de la population britannique, suite à son divorce avec Diana, princesse de Galles, persistent. » Selon lui, Charles III devra d’ailleurs abdiquer à cause de son âge. La phrase de Nostradamus « Un homme le remplacera, lui qui ne s’attendait pas à être roi » pourrait également signifier que le prince William n’est pas dans le coup.

Si William ne peut pas assumer ce rôle, le prince Harry, par défaut, pourrait devenir roi à sa place. « Cela ferait de lui le roi Henri IX, âgé de seulement 38 ans », ajoute Reading. Les prédictions de Nostradamus se sont révélées être vraies dans de nombreux cas. On estime par exemple qu’il aurait prédit la montée d’Hitler et du parti nazi en Allemagne dans les années 1930, jusqu’aux attaques terroristes du 11 septembre sur les tours du World Trade Center à New York. Nostradamus avait également prédit que 2022 pourrait être l’année où les robots nous rattraperaient et prendraient le pouvoir, même si pour le coup, on a encore un peu de mal à croire à celle-ci.