Réseaux sociaux : combien ces stars gagnent-elles ?

Bhad Bhabie, Khaby Lame ou encore MrBeast, découvrez combien ces stars des réseaux sociaux gagnent à l’année (les montants sont énormes) !

Devenue célèbre à la suite d’une vidéo hautement improbable, Danielle Bregoli, également connue sous le nom de Bhad Bhabie, s’est monté un véritable empire. Surfant sur son buzz, elle s’est lancée dans le rap (avec succès, il faut l’avouer). Aujourd’hui, la jeune femme est toujours signée chez Altantic Records. Outre la musique, la jeune femme s’est lancée sur… OnlyFans. Une décision houleuse, qui lui permet toutefois d’être désormais à la tête d’un énorme pactole. Rien qu’en 2021, elle a généré 51 millions de dollars de recettes, ce qui la positionne tout en haut du classement des créateurs de contenu les plus riches. 6 heures après son lancement, elle avait déjà gagné son premier million.

« Pour seulement 24 dollars par mois, les fans peuvent accéder à des photos de Bregoli en lingerie et en maillot de bain – qui encourage ses abonnés à donner des pourboires et à recevoir du contenu plus explicite en privé. ». Quid des autres stars des réseaux ? Le fameux Khaby Lame, star de TikTok, est huitième du classement, avec 10 millions de dollars. Il se classe juste devant Addison Rae Easterling, qui arrive en neuvième position avec 8,5 millions de dollars. Des montants assez dingues mais rien comparé à ce qu’il se fait tout en haut du classement.

Sur le podium, on retrouve l’ancienne joueuse de football universitaire devenue podcaster Alexandra Cooper (20 millions de dollars), suivie de la TikTokeuse Charli D’Amelio (17,5 millions de dollars). Tout en haut du classement ? Le YouTubeur MrBeast, alias Jimmy Donaldson, tout naturellement. Il a généré des revenus de 54 millions de dollars en 2021. Il s’est fait connaître pour ses vidéos complètement folles, comme être enterré vivant pendant 50 heures ou tenter de mourir de faim pendant 30 jours. En bref, vous l’aurez compris, les plateformes de contenu permettent de générer énormément d’argent !