La Reine d’Angleterre hospitalisée : que craindre ?

La reine d’Angleterre est hospitalisée, laissant craindre le pire pour les anglais, forcément très attaché à elle. Point sur la situation.

L’Angleterre s’est arrêtée de vivre suite à l’annonce de problèmes de santé et de l’hospitalisation de la Reine Elizabeth. Malgré tout, afin de rassurer le pays (voire bien plus encore), un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la reine de 96 ans se sentait bien. « Après une évaluation plus poussée ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale. La Reine se sent bien et se trouve à Balmoral. » Une seconde annonce confirme quant à elle que le Prince de Galles et la Duchesse de Cornouailles (le prince Charles) s’étaient rendus à Balmoral pour être auprès de la Reine, et que le Duc de Cambridge s’y rendait également.

Au niveau politique, alors que le pays est en plein changement de Premier Ministre, Liz Truss, la nouvelle élue au poste a déclaré « Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance de Buckingham Palace ce midi. Mes pensées – et celles de tous les habitants du Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment ». Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a également transmis ses meilleurs vœux à la Reine et sa famille. Sur les réseaux sociaux, l’annonce elle a fait l’effet d’une bombe. Beaucoup craignent que la Reine ne parte dans les heures, les jours à venir. Âgée de 96 ans, celle-ci est apparue plusieurs fois affaiblie, notamment depuis la disparition de son époux, à 99 ans.

Elle est apparue avec une canne lorsqu’elle a salué Boris Johnson et Liz Truss mardi (6 septembre), pour annoncer officiellement le changement de direction. À la suite de cette rencontre, il a été révélé que la Reine a également reporté une réunion virtuelle du Conseil privé car trop fatiguée. Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré : « Cela signifie que la réunion du Conseil privé qui devait avoir lieu ce soir sera réorganisée. Après une journée bien remplie hier, Sa Majesté a accepté cet après-midi le conseil des médecins de se reposer. » En bref, il va falloir conserver un œil averti sur l’état de santé de la régente dans les prochains jours.