Mais qu’est-il arrivé à Zac Efron ?

Il y a quelques mois, internet s’est arrêté de tourner à la suite de la parution d’une image de Zac Efron, le visage défiguré. Pourquoi ? L’acteur s’explique !

Souvenez-vous. Au mois d’avril 2021, l’acteur américain Zac Efron apparaissait dans un clip de promotion d’une émission spéciale sur la Journée de la Terre avec Bill Nye. Rapidement, les réseaux sociaux se sont alors enflammés. La raison ? Le visage de la star américaine, complètement transformé. Le plus dingue dans cette histoire ? Efron a plusieurs fois déclaré qu’il avait tendance à rester à l’écart des réseaux sociaux. Il n’avait donc aucune idée des réactions suscitées par son visage. Il a d’ailleurs révélé que c’était sa propre mère qui lui avait fait remarquer ce que disaient les gens sur les différentes plateformes.

Alors, chirurgie ou non ? La vraie raison n’est clairement pas celle que vous pensez. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Men’s Health, l’acteur a expliqué qu’il était tombé chez lui et s’était cassé la mâchoire en novembre 2013. Les muscles de son visage et de sa mâchoire, les muscles masséters, ne fonctionnent plus vraiment comme ils le devraient. Résultat, ils sont simplement devenus énormes avec le temps ! Il avait consulté un kinésithérapeute pour l’aider à se rétablir, mais a dû s’arrêter brièvement lors du tournage de la deuxième saison de la série Netflix Down to Earth en Australie l’année dernière.

Depuis, tout va bien et son kinésithérapeute s’est remis au travail. L’acteur a retrouvé son visage d’antan. Cette histoire a toutefois confirmé sa volonté de rester à l’écart des réseaux.« Si j’accordais autant d’importance à ce que les autres pensent de moi, je ne serais certainement pas capable de faire ce travail. » a-t-il ajouté. D’ailleurs, attention internet. En effet, Zac Efron prend du poids (pas mal de poids d’ailleurs), pour son prochain film. Il y a fort à parier que les prochaines images de l’acteur qui sortiront sur le net devraient susciter des réactions.