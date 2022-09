Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna : en couple ?

Depuis plusieurs mois, beaucoup de personnes se demandent si Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli sont en couple. Élément de réponse, ici-même !

Ce n’est un secret pour personne, depuis plusieurs mois, d’intenses rumeurs circulent autour de Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna. En effet, beaucoup sur les réseaux estiment que les deux seraient en couple… Alors, fake news (fausse information) ou vrai sujet ? L’an dernier, Sharaya, blogueuse people, a fait le buzz en affirmant haut et fort que les deux avaient effectivement entamé une relation secrète, et ce, depuis plusieurs mois déjà.

Pour autant, jamais la chroniqueuse ni son patron (Cyril Hanouna, le principal concerné donc) ne se sont prononcés sur la question même si le présentateur de TPMP s’était déjà laissé aller à quelques confidences, « Là je suis célibataire actuellement. Je vous le dis, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le boulot, boulot, boulot, boulot… Par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l’instant, vraiment, je vous le dis, je reste célibataire… Pendant au moins deux ans. Deux ans de célibat ».

Mais surprise, les deux auraient, selon certains médias, passé les vacances d’été ensemble. Ils seraient allés à la Plage Passable. Hanouna aurait ainsi été vu en compagnie de fans (ses fanzouz). Kelly aurait également été présente. Sur les réseaux, les questions s’enchaînent, au même titre que les preuves ! Mais Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli restent muets et continuent de travaillant sur les émissions comme si de rien n’était.

Mais visiblement agacée, Kelly s’est récemment laissée aller à une révélation, affirmant sur les réseaux sociaux que les deux n’étaient vraiment pas en couple. Pas sûr cependant que cela suffise à calmer les nombreuses rumeurs. On le sait, les réseaux sociaux sont parfois un peu lourds sur le sujet. Mais nul doute qu’Hanouna et Kelly Vedovelli feront le nécessaire pour répondre, en temps et en heure, à l’ensemble des interrogations.