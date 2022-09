NASA : la vie sur Mars est désormais possible !

Un petit robot permet de recréer de l’oxygène sur Mars, rendant ainsi la vie totalement possible sur la planète rouge !

La vie sur Mars, bientôt une possibilité, une réalité ? La réponse est oui. En effet, la NASA a confirmé avoir réussi à recréer de l’oxygène dans les conditions de la planète rouge. Cela a été rendu possible grâce à l’utilisation d’un instrument de la taille d’un tupperware. Cet outil, s’appelle Mars Oxygen In Situ Resource Utilisation Experiment (ou Moxie). Ce Moxie est un caisson qui se promène dans l’espace. Il s’est posé pour la toute première fois sur Mars, dans le cadre de la mission du rover Persévérance de la NASA.

Le chercheur principal de la mission MOXIE à l’observatoire Haystack du MIT, Michael Hecht, a déclaré dans un communiqué de presse que le projet permettra d’élaborer des systèmes futurs à « plus grande échelle » pour rendre habitable une planète autre que la Terre. « Il s’agit de la première démonstration de l’utilisation effective de ressources à la surface d’un autre corps planétaire et de leur transformation chimique en quelque chose d’utile pour une mission humaine. C’est historique en ce sens ».

L’étude avait pour objectif de comprendre s’il était possible, et si oui comment, un instrument de petite taille pouvait produire de l’oxygène dans diverses conditions atmosphériques, y compris la nuit et le jour. Problème, il est impossible de faire quoique ce soit à l’aube ou au crépuscule. En effet, les températures ont tendance à changer beaucoup trop rapidement. Rien n’est perdu cependant. « Nous avons un atout dans notre manche qui nous permettra de le faire, et une fois que nous l’aurons testé en laboratoire, nous pourrons atteindre cette dernière étape pour montrer que nous pouvons vraiment fonctionner à tout moment. »

De là à bientôt vivre sur Mars ? Pas sûr. En effet, la densité de l’air martienne peut varier du simple au double au cours de l’année. Pire encore, les températures peuvent varier de 100 degrés. Enfin, la durée de survie des astronautes sur Mars est d’actuellement… 100 minutes. En effet, les chercheurs ne sont capables de transporter que 50 grammes d’oxygène. Les chercheurs, eux, espèrent bientôt être en mesure de créer une véritable usine à oxygène, qu’ils pourraient envoyer sur place.