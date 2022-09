En Belgique, il y a quelques jours, le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, s’est ramené habillé comme un sachet de thé, suscitant un buzz improbable.

Lewis Hamilton est connu pour son goût prononcé pour la mode. Si, souvent, les réactions sont plutôt positives quant à sa façon de s’habiller, ce week-end, le septuple champion du monde de formule 1 a fait un peu n’importe quoi. En effet, ce dernier avec venu arrivé sur le circuit de Spa, en Belgique, vêtu d’un cardigan et d’un pantalon violet, ainsi que d’une délicieuse cagoule en tricot rose, agrémentée de quelques tournesols. Et les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la ressemblance frappante de ce couvre-chef avec… Un couvre-théière. En gros, ce dernier s’est pointé sur place, habillé comme un sachet de thé.

En partageant une photo de l’homme de 37 ans sur Twitter, un critique de style a déclaré : « Je vous présente Lewis Hamilton. Les mots me manquent ». Des moqueries qui s’ajoutent à un week-end franchement compliqué pour le sportif de haut niveau. En effet, le pilote Mercedes a connu une saison difficile jusqu’à présent, son rival Max Verstappen menant la danse en tête du championnat des pilotes alors qu’il se morfond en sixième position. Pire encore, Hamilton a dû abandonner dès le premier tour, après un accrochage avec Fernando Alonso, son ancien coéquipier.

Comme si les choses ne suffisaient pas, Alonso n’a pas apprécié le comportement d’Hamilton et n’a pas manqué de le faire savoir à la radio. « Quel idiot qui ferme la porte de l’extérieur. Nous avons pris un super départ, mais ce type ne sait que conduire et partir en première position. Pourquoi est-ce qu’il ferme la porte ? Je ne comprends pas. » Plus tard, Lewis Hamilton a confirmé qu’il était en faute « Je suis vraiment désolé pour l’équipe. Je ne pouvais pas le voir. Je suis désolé pour l’équipe et j’ai besoin de récupérer et de retourner sur le tapis roulant. » a-t-il lancé, avant d’ajouter qu’il ne s’excuserait pas auprès d’Alonso, notamment après ce que ce dernier a pu lui dire !