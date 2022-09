Instagram : combien gagne Kim Kardashian pour un post ?

Véritable icône pop, Kim Kardashian gagne énormément d’argent. Instagram serait même sa première source de revenus. Combien gagne-t-elle pour un post ?

Devenue une véritable icône de la pop-culture, connue de toutes et de tous, Kim Kardashian est une vraie valeur sûre pour les marques qui, en travaillant avec elle, sont sûres de bénéficier d’une véritable exposition. Avec plus de 329 millions de followers rien que sur Instagram, la femme de 41 ans est l’une des plus suivies au monde. Son audience est tout simplement exceptionnelle et surtout, très engagée. Cela est d’ailleurs plutôt rentable… En effet, Kim Kardashian gagnerait entre 619 846 et 1 million de dollars américains par post Instagram, selon Influencer Marketing Hub.

Tout sauf une surprise. En effet, en 2020, Kardashian a révélé à quel point sa présence sur Instagram était lucrative, allant jusqu’à ajouter qu’elle gagnait plus d’argent que son ancien contrat avec E ! pour Keeping up with the Kardashians. Un succès qu’elle doit à la fuite de sa sextape avec le chanteur R&B Ray J. Pour autant, son nom n’était pas si inconnu. En effet, Rob Kardashian, son père, était l’un des avocats de la défense lors du procès pour meurtre d’OJ Simpson, procès très controversé et très médiatisé, survenu en 1995.

Huit mois après la fuite de la sextape, les Kardashian décident de sauter sur l’occasion et de capitaliser sur tout ce buzz. La franchise Keeping up with the Kardashians a maintenu la famille au premier plan de la culture populaire pendant 20 saisons. Cependant, lorsque les médias sociaux ont commencé à monter en flèche, Kim et ses sœurs en ont profité pour étendre leur influence en dehors de la télé-réalité. Aujourd’hui, les Kardashian ne sont plus seulement une famille, mais une véritable marque. Une marque reconnue, parfois moquée, mais qui génère énormément d’argent. Aujourd’hui, la star vit dessus et développe même ses activités. Elle a par exemple lancé sa propre marque de maillot de bain ou de cosmétiques. Elle s’est également lancé pour défi de passer son diplôme d’avocate, comme son père.