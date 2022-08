Finlande : la Première ministre s’excuse pour des photos topless

En Finlande, la Première ministre a présenté ses excuses pour des photos topless prises à sa résidence de Kesäranta.

En Finlande, la Première ministre Sanna Marin est connue pour être une femme qui apprécie tout particulièrement les virées nocturnes. Celle-ci a déjà fait sensation en étant photographiée à l’occasion d’un festival où, vous l’imaginez bien, elle ne portait pas vraiment le costume qui va de pair avec sa fonction. Plus récemment, la jeune femme de 36 ans a été filmée en train de danser avec des amis à elle, à l’occasion d’une soirée plutôt animée. On pouvait alors la voir visiblement éméchée, en train de se dandiner.

Récemment toutefois, une image plus salissante a été dévoilée, laissant craindre le pire pour la femme politique qui, à force, pourrait bien être forcée de quitter son poste. En effet, une photo a été diffusée par les médias finlandais. Celle-ci montre deux femmes s’embrassant tout en soulevant leur haut pour dévoiler leur poitrine. Les deux femmes, que l’on croit être des influenceuses finlandaises bien connues, ont couvert leur poitrine nue sur la photo avec un signe pris au palais sur lequel on peut lire « Finlande ». La Première ministre a confirmé mardi 23 août que la photo avait été prise à sa résidence officielle, Kesäranta, après qu’elle ait assisté à un festival de musique en juillet à proximité.

Interrogée sur le sujet, la PM a déclaré qu’elle et ses amis « ont fait un sauna, nagé et passé du temps ensemble » lors de la réunion post-festival. Elle a ajouté : « Ce genre de photo n’aurait pas dû être prise, mais sinon, il ne s’est rien passé d’extraordinaire lors de cette rencontre. ». Ces quelques images et vidéos ont suscité l’émoi auprès d’une partie de la classe politique, qui estime que cela n’est pas digne de la fonction. D’autres personnes, en revanche, ont appelé le monde à se calmer (voire à se détendre). En effet, de plus en plus de politiques sont jeunes et brisent les codes du vieux monde, ce qui a tendance à déplaire chez beaucoup d’individus.