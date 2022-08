Toilettes : n’y passer surtout pas plus de 5 minutes !

Selon plusieurs experts, passer plus de 5 aux toilettes (par session), peut entraîner quelques problèmes de santé. Attention donc !

Une information pour le moins, surprenante. En effet, selon certains experts, si vous passez plus de 5 minutes aux toilettes à chaque fois que vous vous y rendez, c’est que vous vous y prenez… Mal. En moyenne, on passer trois heures et demie aux WC, chaque semaine. Chaque session dure environ 5 minutes et on en compterait 4 à 7 par jour ! Cela vous semble beaucoup ? Si vous vous dites que cinq minutes en moyenne, c’est beaucoup de temps pour faire vos besoins, surtout quand ils ne sont pas tous assis (du moins pour les hommes), c’est parce qu’on passe de plus en plus de temps aux toilettes, avec son téléphone.

Bien évidemment, et pour la défense de ces personnes, les toilettes sont l’un des seuls endroits où on peut se poser en toute intimité et profiter de son téléphone sans que personne ne vous demande ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là. Nous avons tous besoin d’un peu de temps dans la journée et, pour beaucoup, ces quelques minutes passées aux toilettes sont de précieux moments de tranquillité dans une journée chargée.

Or, passer beaucoup de temps aux toilettes peut être dommageable. En effet, passer un peu trop de temps sur le trône peut être mauvais pour la santé, augmentant le risque d’hémorroïdes. Selon plusieurs experts, le fait de rester assis longtemps sur les toilettes ou de devoir faire des efforts pour évacuer quelque chose peut provoquer des hémorroïdes, qui peuvent être très douloureuses. D’un point de vue scientifique, le fait de rester assis et de faire pression sur les veines des fesses peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé.

Rassurez-vous, ces effets négatifs ne restent pas et sont temporaires, mais peuvent valoir un aller-retour chez le médecin. Pour aller plus vite, on vous recommande un régime riche en fibres, qui permet de rapidement évacuer tout ça… Notamment si vous prenez de l’âge. En effet, le risque d’avoir des hémorroïdes augmente avec l’âge et est d’autant plus probable que l’on fait peu d’exercice, d’où l’importance d’adopter un mode de vie sain.