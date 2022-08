TikTok : elle fait le buzz en s’évanouissant !

En Australie, une jeune fille est devenue la star des réseaux sociaux après avoir été filmée en train de s’évanouir à plusieurs reprises dans des montagnes russes.

Ce n’est un secret pour personne : les montagnes russes ont tendance à tous nous rendre quelque peu… frileux. En Australie, une jeune fille n’a d’ailleurs pas été en mesure de supporter la pression ! Molly Barrett était avec son père, AJ, dans un parc d’attractions pendant des vacances en famille sur la Gold Coast, en Australie. Sans vraiment savoir où elle mettait les pieds, la jeune fille a décidé de monter dans l’un des plus grands manèges du coin. Âgée de 9 ans seulement, l’expérience s’est plutôt mal terminée pour elle puisqu’elle n’a cessé de s’évanouir ! Sur les quelques images tournées, on peut ainsi voir les deux monter et s’attacher.

Lorsqu’ils sont propulsés dans les airs, ont peut alors entendre la jeune fille se mettre à hurler ! Elle tombe ensuite inconsciente pendant quelques secondes, avant de se ressaisir et de continuer à crier. Mais ce n’est pas encore fini. Molly s’évanouit une seconde fois lors de la descente suivante, tandis qu’AJ semble s’amuser comme un petit fou ! Revenant une nouvelle fois à elle, elle continue de s’écrire, lançant un « Oh mon Dieu ! ».

AJ lui l’assure, c’est bien sa fille qui a eu l’idée de s’y rendre. « Molly s’est entichée de tous les manèges du Gold Coast Seaworld et du Warner Bros and Movie World. Elle allait sur tous les manèges qui lui permettaient d’aller avec sa taille, et la plupart du temps, elle entraînait sa mère et ses sœurs avec elle, et moi, bien sûr. C’était son idée. Dès qu’elle a su qu’elle répondait aux restrictions de taille, elle n’a plus voulu lâcher prise. » Après avoir visionné les images, toute la famille s’est mise à rire. L’une des choses les plus drôles qu’ils aient eu à voir, selon les mots du père. Depuis qu’elle a été postée sur TikTok, la vidéo a été regardée des millions de fois, et les gens l’ont adorée.