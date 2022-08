221 millions d’abonnés : Disney+ dépasse Netflix !

Pour la toute première fois, Netflix est relégué au second rang des plateformes de VOD, passant derrière Disney+ !

Ça sent le sapin pour Netflix ? Le groupe, qui était alors considéré comme étant LE leader incontesté du streaming et de la VOD a récemment annoncé une hausse de ses tarifs ainsi que l’arrivée de la publicité. Résultat, de la grogne, du désengagement et une compétition qui en profite… C’est notamment le cas de Disney+. En pleine croissance, la plateforme bénéficie aujourd’hui d’un véritable regain d’intérêt. Ses séries sont louées pour leur qualité et le groupe continue ses efforts pour séduire et satisfaire ses historiques. Résultat ? Plus de 221 millions d’abonnés et une première place, devant Netflix, qui devient donc le second groupe.

La situation pourrait même s’accentuer en faveur du groupe Disney. En effet, Disney+ semble être plus inspiré que jamais. Miss Marvel, She-Hulk et d’autres shows ne cessent de faire le buzz, notamment sur les réseaux sociaux. En bref, les idées ne manquent pas, les moyens non plus. Résultat, on obtient des programmes de qualité, toujours très appréciés. Mais cette réalité cache quelque chose d’autre. En effet, le groupe a confirmé que ses prix allaient augmenter de 38% chez les clients souhaitant bénéficier de Disney+ et Hulu, sans publicité.

Une annonce qui pourrait mettre un coup de frein aux ambitions de Disney+, à l’heure où tout coûte plus cher. Précédemment, c’était Netflix donc, qui avait annoncé certains changements, mais aussi et surtout Amazon Prime Vidéo qui a confirmé une hausse de 20 euros de son abonnement annuel, passant de 49 à 69 euros. Bien que cela reste moins cher que les principaux concurrents, la pilule a eu énormément de mal à passer auprès des internautes qui se sont massivement rebellés sur les réseaux sociaux. Là encore, une vague massive de désabonnements a eu lieu. Décidément, il faut savoir communiquer sur ses prix pour ne pas se faire cibler par la colère des clients.