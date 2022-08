Benjamin Mendy : que risque le footballeur français ?

En Angleterre, s’ouvre enfin le procès de Benjamin Mendy. Le champion du monde français est accusé de viols, tentative de viol et agression sexuelle.

Benjamin Mendy, dont le procès pour viols (au nombre de 8), tentative de viol et agression sexuelle en Angleterre va débuter. Des accusations que le joueur de Manchester City a toujours niées. Mais que risque-t-il ? Pour le moment, difficile de vraiment le savoir. En effet, entre la justice anglaise et la justice française, il existe quelques différentes, notamment au niveau de la définition du mot viol.

Au Royaume-Uni, la loi dit qu’il y a viol lorsqu’un individu (A) « pénètre intentionnellement le vagin, l’anus ou la bouche d’un individu (B) avec son pénis sans que B consente à cette pénétration et que A ne croit pas raisonnablement que B y consente ». Le texte ajoute également que seront prises en compte « les mesures prises par A pour vérifier si B était consentant ». En d’autres termes, ici, la question du consentement va être centrale, notamment chez la défense.

Second point, le traitement même des victimes présumées. En effet, une victime supposée est entendue comme un témoin lors d’un procès. Elle n’est donc pas représentée par un avocat. Mais qu’en est-il des peines ? Au Royaume-Uni, la peine pour viol va de 4 années de prison à la prison à vie, en fonction des circonstances et des récidives, bien évidemment. Autre différence, les peines sont cumulables. En France, la peine maximale est de 20 ans, peu importe le nombre de viols. En Angleterre, le joueur pourrait donc rester derrière les barreaux, jusqu’à la fin de ses jours.

Quid des éventuelles réparations financières ? Premièrement, le joueur dispose d’une véritable manne financière, notamment grâce à ses salaires engendrés à l’AS Monaco, mais aussi (et surtout) à Manchester City. En France, les montants sont toujours exprimés au moment même ou la culpabilité et l’éventuelle peine du prévenu sont confirmées ou non. En Angleterre, il faudra un second procès au civil. Une audience séparée donc !