Un championnat d’Excel passe à la TV américaine !

Les championnats du monde d’Excel sont désormais retransmis en direct, à la télévision. L’une des épreuves les plus improbables de ces dernières années.

Le monde du sport est en train de prendre un tout nouveau virage. Après les sports « classiques », la place a été faite à l’e-sport et bientôt donc, à Excel. Car oui, nous sommes en mesure de vous affirmer, dès aujourd’hui, que l’Excel Esports, l’une des pratiques les plus improbables de ces dernières années, est sur le point de voir le jour. Un sport entier, uniquement dédié aux différentes formules que peuvent être ‘VLOOKUP‘, ‘COUNTIF‘, et ‘SUMIF‘. Un sport récemment lancé par la Fédération internationale de modélisation financière. Son dernier événement ? La « bataille des étoiles ».

Vous pensiez être plutôt doué en Excel ? Qu’à cela ne tienne : vos faites désormais face à de vrais patrons. Les boss d’Excel. Des gens d’un tout autre niveau. Le tournoi des étoiles met huit individus face à des tâches originales, se devant de répondre au plus de questions possible, en un temps imparti. Un tournoi déjà remporté par l’Australien Joseph Lau (en 2020, lors de la première édition) et par l’Américain Diarmuid Early, en 2021. Cette année, les deux étaient à nouveau présents, ainsi que six autres personnes. Le plus dingue ? Les championnats étaient diffusés au niveau national aux États-Unis sur ESPN2.

Des commentateurs étaient même installés afin de nous faire vivre le moment de l’intérieur. Bref, on n’aurait jamais cru voir ça un jour et pourtant. De nombreuses personnes sont d’ailleurs tombées sous le charme de l’expérience. « Probablement l’événement sportif le plus passionnant et le plus éducatif de ma vie. J’ai appris quelques trucs grâce à ça. » pouvions-nous lire sur les réseaux sociaux ou encore « Voilà ce qu’est le sport. », voire même « Comment on parie là-dessus ? ». Pas vraiment sur une surprise toutefois puisque ESPN est une habituée des sports un peu insolites. On se souvent par exemple que la chaîne a diffusé un championnat d’avions en papier, et même le Championnat du monde d’air guitare.