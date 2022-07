Climat : les Grands Requins Blancs, bientôt en Europe ?

Les Grands Requins Blancs, bientôt une réalité en Europe ? Le réchauffement climatique pourrait bien entraîner l’arrivée du pire des prédateurs.

Les grands requins blancs, aux portes de l’Europe ? En effet, à cause du réchauffement climatique, les plus grands et les plus dangereux des requins pourraient bien débarquer chez nous. Bien heureusement, malgré un certain nombre d’observations suspectes au fil des années, jamais il n’y a encore eu la confirmation de la présence d’un tel requin dans les eaux européennes. Au contraire, les espèces qui se trouvent chez nous, ont tendant à être inoffensive. Pour autant, attention à ne pas crier victoire trop tôt. Pour beaucoup d’experts, dont Ryan Johnston, les effets du réchauffement climatique pourraient simplement… Tout chambouler. En effet, la hausse des températures a un impact réel sur les écosystèmes.

Le biologiste marin, qui est l’un des experts participant à la saison SharkFest de National Geographic, qui a ouvert le 17 juillet dernier, s’est laissé aller. Selon lui, c’est surtout en Grande-Bretagne où les choses pourraient évoluer et très rapidement. « J’invite tous les fans britanniques de requins à garder les yeux ouverts, car tôt ou tard, ils verront un grand blanc dans les eaux britanniques. La théorie avec laquelle beaucoup de gens travaillent est que, avec le changement climatique, les eaux plus chaudes vont atteindre le Royaume-Uni. Comme il y a une population de grands blancs en Méditerranée et autour de l’Espagne, cette population pourra s’étendre jusqu’aux eaux anglaises. »

Finalement, que ce soit en Angleterre ou sur les côtes françaises, la situation est assez transposable. Personne ne sait à quelle vitesse tout cela pourrait évoluer, tout cela pourrait se produire. En Europe et notamment du côté de chez nos amis britanniques, les requins les plus courants sont le requin-pèlerin et le requin-taupe, mais ils sont totalement inoffensifs. Ces derniers se nourrissent de très petits planctons et sont totalement inoffensifs. Le Grand Blanc, lui, c’est autre chose. Rien qu’en 2021, on estime à 11, le nombre d’attaques mortelles survenues à cause de cet animal, dont trois rien qu’en Australie et deux en Nouvelle-Calédonie, là ou cette espèce est la plus représentée.