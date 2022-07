Il se tatoue de partout pour ressembler à un « Alien »

Au Mexique, un homme a surpris son monde en décidant de tout faire pour ressembler à un véritable alien… Au point de faire peur à tout le monde.

Anthony Loffredo est un homme à part. En effet, ce dernier a décidé de tout changer sur son corps. Tatoué, s’étant coupé et modifié certaines parties, il ressemble aujourd’hui à un « alien ». D’ailleurs, c’est le nom même de ce projet complètement fou : « The Alien Project ». Naturellement, cela suscite d’énormes réactions, Anthony ayant révélé que les gens avaient tendance à le juger, allant même jusqu’à lui « crier » dessus dans la rue ou à « s’enfuir » face à lui. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé dans un épisode du podcast espagnol Club 113, Anthony a expliqué que les gens ont souvent une réaction « intéressante » à son apparence.

Il a déclaré : « Je suis humain. Il y a des gens qui pensent que je suis simplement fou. Il y a des gens, qui quand ils me voient, crient, courent et beaucoup de choses ». Pour imager tout ça, Anthony a posté plusieurs vidéos de ces réactions sur les réseaux sociaux. Une image montre une personne aux yeux écarquillés, la mâchoire ouverte, qui s’arrête de manger sa nourriture pour s’arrêter et le fixer. Un autre post montre une vidéo d’Anthony marchant dans des rues bondées, avec deux femmes vues en train d’accélérer leur rythme en passant devant lui.

Anthony insiste toutefois sur le fait qu’il n’aime pas « jouer avec les gens » et qu’il fait tout son possible pour que les autres se sentent plus à l’aise. « Je pense que c’est dangereux de ne pas essayer de le faire. La nuit, quand je passe devant des gens dans la rue, je me déplace de l’autre côté. Quand je croise des gens, comme des personnes âgées, je change de côté dans la rue. Je fais aussi attention avec les enfants. Je sais que cela peut être un choc », a-t-il déclaré preuve qu’il est au fait de sa différence physique notable.

Il faut dire qu’en plus des tatouages sombres qui couvrent la majeure partie de son corps, Anthony a également fait modifier sa langue pour qu’elle soit séparée en deux. Il a également fait installer des implants sous la peau de sa tête et de ses bras, et ses globes oculaires sont tatoués. L’Instagrammeur prévoit également de faire fendre son pénis en deux. Bref, sa transformation n’est pas encore terminée, loin de là d’ailleurs.