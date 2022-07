France : 45 à 46 degrés la semaine prochaine ?

45 à 46 degrés la semaine prochaine, est-ce une réalité ? La réponse est non, rassurez-vous. En effet, la France devrait connaître une vague de chaleur, mais moindre qu’annoncé sur les réseaux.

La semaine prochaine s’annonce compliquée pour celles et ceux qui ne supportent pas la chaleur. En effet, un épisode caniculaire semble se préparer. Au programme ? Des températures qui touchent assez simplement les 35 degrés. Voire plus ? Depuis quelques jours, une carte circule sur les réseaux sociaux, montrant qu’il pourrait faire entre 45 et 46 degrés dans les jours à venir. Va-t-on vraiment subir ces températures en fin de semaine prochaine ? Rassurez-vous, la réponse est non ? Du moins, c’est peu probable. D’ailleurs, les prévisionistes appellent au calme et à la prudence face à ce genre de document partagé sans réel fondement, sans réelles explications.

La raison ? La carte nous vient tout droit des USA et non pas de la France, un pays connu pour être assez « peu » fiable dans ses prévisions. Second point, la prévision ne s’appuie que sur un seul modèle météo (Global Forecast System, GFS) et avec 12 jours d’avance, ce qui ne donne quasiment aucun crédit à cette carte. Interrogé, Sébastien Léas s’explique : « quand c’est à une échéance qui est extrêmement lointaine, on reste attentif sur l’évolution, mais ce n’est qu’une modélisation et beaucoup d’autres scénarios sont encore possibles ».

En 12 jours, les choses ont le temps d’évoluer dans un sens, comme dans l’autre. Ainsi, cette carte américain n’a plus rien à voir avec ce à quoi elle ressemblait il y a quelques jours encore. Les prévisions sont amenées à évoluer, à se préciser. D’ailleurs, en France, la situation est sensiblement similaire. Si les analyses sont beaucoup plus précises qu’outre-Atlantique, elles ne le sont qu’à 80% à 2 ou 3 jours de la date ciblée. Pour autant, il y a une chose de certaine : le pays va traverser une nouvelle vague de chaleur. Reste à déterminer son pic ainsi que sa durée éventuelle. D’ici là, pensez à prendre des nouvelles de vos proches, à bien vous hydrater. N’hésitez pas à sortir le matin, tôt, ou le soir, tard. Cet épisode devrait durer plusieurs jours.