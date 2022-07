Stranger Things : une nouvelle musique en tête des tcharts ?

SPOILER : Une nouvelle musique bientôt en tête des tcharts après la fin des de la saison 4 de Stranger Things ? C’est fort possible !

Décidément, cette saison 4 de Stranger Things aura marqué les esprits. En effet, le premier batch d’épisodes aura été marqué par les épisodes 4 et 6 au cours desquels révélations et scènes iconiques se seront enchaînées pour notre plus grand plaisir. Comment, par exemple, ne pas se souvenir de cette séquence avec, comme fond sonore, « Running Up That Hill » de Kate Bush ? Attention spoiler, c’est un peu la même chose dans ces deux derniers épisodes, notamment le dernier, avec la reprise de Master Of Puppets. Un titre sortie en 1986, signé de l’immense groupe de métal, Metallica.

La chanson a été jouée lorsque Eddie Munson a pris sa guitare électrique et a commencé à tout déchirer sur le toit de sa maison dans le parc à roulottes. Il s’agissait alors d’un plan astucieux des enfants de Hawkins pour distraire certaines « chauves-souris » de la maison de Vecna afin que Steve, Nancy et Robin puissent infiltrer son repaire en vue de le tuer. Une scène là encore dantesque ! Mais ce qui prête à sourire, c’est bien le fait que cette chanson soit désormais sur le retour de la scène. Lorsque la titre est sorti il y a près de quarante ans, « Master of Puppets » a atteint la 29e place du Billboard 200. Aujourd’hui toutefois, il se trouve dans le Top 50 mondial de Spotify… Et a même atteint la 26e place.

Et ce n’est probablement pas terminé. La raison ? Outre la cinématographie, l’acteur a joué lui-même une partie du solo. « J’avais les bases là, mais oui, je suis parti et j’ai appris. Je suis un acteur. Je ne suis pas un guitariste de heavy metal. J’ai donc laissé ce brillant guitariste, Aiden, s’occuper des doigtés plus complexes. Et puis oui, j’ai fait le reste. » De fait, beaucoup souhaitent faire en sorte de voir Master of Puppets tout en haut des tcharts. Résultat, tout le monde se mobilise sur le net. Sur TikTok, un certain Will a lancé l’appel. « Ne vous méprenez pas, j’adore Running up that hill et je suis heureux que nous soyons arrivés au sommet, mais faisons en sorte que cette chanson le soit aussi. C’est une chanson tellement épique et c’était parfait pour Eddie ! »