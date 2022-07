VIDEO : l’incroyable accident de Guanyu Zhou en formule 1

Ce weekend de formule 1 a été marqué par l’incroyable accident du pilote chinois Guanyu Zhou, qui a bien failli lui coûter la vie.

Une scène dramatique au possible. En effet, à l’occasion du grand prix de formule 1 de Silverstone (en Angleterre, le pilote chinois Guanyu Zhou a bien failli connaître un tragique destin. La raison ? Un accident absolument incroyable, et ce, dès le premier tour. À vrai dire, dès les premiers virages. En effet, tout a débuté lorsque le français Pierre Gasly a été pris en étau par deux véhicules. Tout le monde prend peur et, en freinant, l’une des voitures vient percuter celle de Zhou. Le choc est tellement puissant quel a voiture se soulève alors et s’envole pour faire des tonneaux en l’air avant de venir frotter le bitume (retournée) pour finir sa course quelques mètres plus loin, dans le grillage, face aux spectateurs qui auraient très bien pu y passer eux aussi. Bref, une scène insupportable… Sauf que le pilote s’en sort sans rien (ou presque) : quelques égratignures et beaucoup de peur !

Son salut, le pilote le doit au « Halo de sécurité ». Il s’agit d’une protection renforcée, faite en carbone, qui se trouve au niveau de la tête des pilotes afin de les protéger en cas de choc trop violent. Hyper résistant, ce halo supporte chocs, coups et donc des dizaines de tonneaux et plusieurs centaines de mètres contre le bitume. Il a été instauré à la suite du décès du français Jules Bianchi. En effet, face au drame que cela a suscité et à l’envie de renouvellement de ce sport, la FIA (fédération internationale automobile) a donc décidé de vite réagir. Depuis, ce halo de sécurité a sauvé la vie de nombreux pilotes, que ce soit en F1 (Formule 1, division la plus haute), en F2 ou même en F3.

Une scène terrible donc, qui n’a toutefois pas perturbé les pilotes qui, après une bonne vingtaine de minutes d’attente, sont tous repartis. Résultat, une course haletante, exceptionnelle. Un spectacle comme nous n’en avions pas vu depuis des années ou absolument c’est entremêlé : dépassements, problèmes techniques, suspense et donc joie de savoir que tous les pilotes pris dans l’accident initial s’en sont parfaitement bien sortis. Ironiquement, c’est la formule 1 en elle-même qui semble sortir grandie de ce Grand prix de Silverstone alors qu’elle a bien failli passer à deux doigts d’un drame qui aurait pu mettre un énorme coup à sa popularité grandissante.