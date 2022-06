Air New Zealand : des lits bientôt à bord d’avions ?

Des lits seront bientôt installés à bords d’avion très longs courriers, comme l’a confirmé Air New Zealand. Une révolution pour les passagers !

Air New Zealand va introduire des cabines de couchage de type lit superposé qui pourront être utilisées par les passagers de la classe économique pour faire la sieste sur leurs vols (très) long-courriers. Dans ce qui est présenté comme une première mondiale, la compagnie aérienne espère lancer ces espaces de couchage communs d’ici 2024, afin d’attirer les passagers sur ses offres de vols de 17 heures à travers le monde. Air New Zealand a baptisé ce concept « Skynest« . Elle a expliqué que les passagers de la classe économique continueront à bénéficier de sièges ordinaires non inclinables, mais qu’ils pourront réserver des séances de quatre heures dans les cabines de couchage moyennant un coût supplémentaire.

Le Guardian, média britannique, rapporte que les matelas et les draps de chaque cabine seront changés par le personnel de cabine après chaque réservation et que les lits seront empilés les uns sur les autres, comme des lits superposés. Chaque cabine individuelle sera équipée de prises de ventilation, d’une prise USB et d’un rideau d’intimité. En tout et pour tout, ce seront six pods Skynest qui seront installés dans huit des Boeing 787-9 Dreamliners que la compagnie aérienne doit recevoir en 2024. Une installation qui forcera l’entreprise à supprimer cinq sièges en classe économique.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé au Guardian que le coût de réservation des cabines de couchage n’a pas encore été déterminé, tout comme le système de réservation. Skynest ne sera disponible que pour les passagers de la classe économique et les voyageurs ne pourront réserver qu’une seule session de quatre heures par vol. Le représentant d’Air New Zealand a également déclaré au journal que les cabines de couchage ne pourront accueillir qu’une seule personne à la fois, alors ne vous attendez pas à rejoindre un club de dormeur ou autre… Mais plutôt un endroit ou tout le monde se poser et surtout, se repose !