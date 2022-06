VIDEO : Découvrez cet avion-hôtel qui n’atterrirait jamais

Un nouveau prototype d’avion hôtel vient de voir le jour : le Sky Cruise. Un immense avion nucléaire qui ne se poserait… Absolument jamais. Alors, tenté ?

Une vidéo absolument incroyable. En effet, les quelques images d’un tout nouveau prototype d’hôtel viennent de voir le jour. L’idée ? Un avion – hôtel piloté par l’intelligence artificielle qui… N’atterrirait jamais. Conçu par Hashem Al-Ghaili, le concept du « Sky Cruise » est en fait un hôtel volant doté de 20 moteurs à énergie nucléaire et pouvant transporter 5 000 passagers. L’entrepreneur fou a présenté sa nouvelle création comme étant l’avenir même du transport dans le monde. Dans son esprit, les compagnies aériennes plus classiques permettraient de faire transiter les voyageurs depuis leur aéroport de départ vers l’avion, baptisé le Sky Cruise.

Un avion qui, comme expliqué, ne toucherait jamais le sol. Rendant compte de la conception d’Al-Ghaili, le Daily Star note que lorsqu’on lui a demandé combien de pilotes il faudrait pour faire voler le Sky Cruise, il a répondu : « Toute cette technologie et vous voulez toujours des pilotes ? Je crois qu’il sera entièrement autonome ». En revanche, le personnel de bord serait assez nombreux, de même que les vendeurs du centre commercial qui se trouvent à bord ainsi que le personnel du cinéma, des salles de sport et des piscines. Rassurez-vous cependant, le projet n’en est qu’au stade de projet et aucune date de lancement n’a véritablement été annoncée.

Beaucoup en tout cas, estiment qu’il s’agit là d’une piètre idée. « Super idée de mettre un réacteur nucléaire dans quelque chose qui pourrait mal fonctionner et tomber du ciel » a ainsi lancé un internaute, un second ajoutant, « J’ai l’impression que c’est là que tous les riches vont se cacher pendant l’apocalypse, et qu’ils vont voler au-dessus du reste du monde pendant que tout le monde se bat à la Mad Max. » De son côté, Al-Ghaili n’est pas très connu. D’origine yéménite, vivant à Berlin, il se serait lancé dans la conférence, la création de contenu et enfin, le marketing numérique.