Une femme se marie avec une poupée de chiffon !

Une trentenaire s’est mariée avec une poupée de chiffon avant de finalement tomber enceinte et d’accueillir son premier enfant.

L’amour ne connaît pas de limites. Cela s’applique également à une femme qui est serait tombée amoureuse d’une poupée de chiffon. Meirivone Rocha Moraes aurait effectivement trouvé l’amour avec une poupée avec laquelle elle aurait même eu un enfant. Du moins, c’est ce qu’elle affirme. Pour la petite histoire, cette Brésilienne de 37 ans raconte que sa mère lui a fabriqué la poupée de chiffon appelée « Marcelo » après qu’elle se soit plainte d’être célibataire et de n’avoir personne avec qui danser. Elle ne se doutait pas que ce serait le coup de foudre, et après quelques mois de relation avec Meirivone est tombée « enceinte« . Cette dernière a même décidé de se marier avant l’arrivée du nouveau-né lors d’une cérémonie à laquelle assistent 250 personnes.

Sans surprise, l’accouchement a été sans douleur, Meirivone affirmant qu’il n’a duré que 35 minutes. « C’était un jour merveilleux pour moi, très important, très émouvant. C’est un homme que j’ai toujours voulu dans ma vie. La vie de couple avec lui est merveilleuse. Il ne se bat pas avec moi, il ne se dispute pas et il me comprend simplement. Marcelo est un mari formidable et fidèle. C’est un tel homme et toutes les femmes l’envient. » Tout a en fait débuté parce que Meirivone n’avait aucune personne avec qui danser le forró. Heureusement pour elle, sa mère était là, lui trouvant donc une toute nouvelle solution.

« Le mariage a été un jour merveilleux pour moi, très important, très émouvant. Il pleuvait beaucoup, mais c’était merveilleux. » Mais comme c’est souvent le cas, le mariage n’est pas toujours facile, la poupée mère d’un enfant ajoutant : « Il a tellement de grandes qualités, mais le seul inconvénient est qu’il est paresseux. Il ne travaille pas du tout. » Pour autant, le couple a accueilli le 21 mai dernier, « l’enfant poupée » Marcelinho. « Cela m’énerve vraiment quand les gens disent que c’est faux. Cela me met tellement en colère. » a-t-elle ajouté, visiblement convaincu que tout ce qu’elle est en train de vivre est bel et bien réel… Pas sûr que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d’ondes.