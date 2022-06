Qatar : de la prison pour les fans de football ?

Au Qatar, les fans de football pourront, lors de la coupe du monde, risque jusqu’à 7 années de prison et ce, pour une raison bien précise.

La Coupe du Monde de football au Qatar s’annonce complexe pour les sportifs mais surtout pour les fans. En effet, le gouvernement qatari a annoncé que les supporters de la Coupe du monde pourraient être condamnés à sept ans de prison s’ils sont surpris en train d’avoir une aventure d’un soir au Qatar. Une preuve de plus que le Qatar souhaite serrer la vis et imposer le respect de ses lois et de ses coutumes auprès d’absolument tout le monde. Naturellement, l’une de ces lois est l’interdiction d’avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. De là à s’appliquer aux fans ? Certains rapports indiquent que la peine est généralement d’un an derrière les barreaux, l’association à but non lucratif Human Dignity Trust affirme qu’elle peut aller jusqu’à sept ans et qu’elle concerne absolument tout le monde.

Un autre sujet concernant la coupe du monde au Qatar concerne également les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Ils sont interdits par le code pénal et ce, depuis 2004. Ils peuvent entraîner un séjour en prison d’une durée similaire. Cette affirmation a été confirmée par un représentant des forces de l’ordre, « le sexe n’est pas au menu, à moins que vous ne veniez en tant que mari et femme. Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir lors de ce tournoi. Il n’y aura pas de fête du tout. Chacun doit garder la tête froide, sauf s’il veut risquer de se retrouver en prison. » a-t-il affirmé, preuve que cet événement s’annonce un peu… Spécifique.

L’alcool par exemple, sera dramatiquement limité. S’il sera possible d’en boire (un peu) dans les bars, il faudra se priver en dehors. La Coupe du monde 2022 débutera le 21 novembre, et la finale sera jouée juste avant Noël, le 18 décembre. Une annonce qui a suscité la colère de nombreuses personnes pour qui un tel événement au Qatar n’a absolument aucun sens. « Le Qatar est l’un des rares pays où l’homosexualité est encore illégale » ont lancé diverses associations et représentants qui craignent une publicité ouverte de l’homophobie aux yeux du monde entier. L’avenir nous dire si ces dernières ont raison ou non.