Shaquille O’Neal : son incroyable geste !

Shaquille O’Neal est un géant au grand coeur et l’ancienne gloire des parquets NBA vient une nouvelle fois de le prouver avec cet incroyable geste.

Véritable star du basketball, Shaquille O’Neal est une ancienne vedette passée par Orlando, Los Angeles ou encore Miami. S’il est si connu, c’est non seulement pour avoir été monstrueux tout au long de sa carrière, mais aussi et surtout pour son humour parfois ravageur et son incroyable gentillesse. Récemment, l’ancienne gloire des parquets NBA a fait parler d’elle pour avoir payé la note de tout un restaurant alors même qu’il se trouvait en « date » avec sa compagne. Résultat ? Une note finale à plus de 25.000 dollars. Un chiffre assez improbable même si, pour lui, cela ne représente que très peu. En effet, O’Neal est l’heureux propriétaire d’une fortune estimée à 400 millions de dollars environ. Pour autant, l’homme n’est pas du genre à tout dévoiler et à préférer tout garder pour lui.

Malgré sa générosité envers les étrangers, six personnes ne bénéficieront pas gratuitement de la richesse de Shaq et ce sont ses enfants. L’année dernière, alors qu’il participait au podcast Earn Your Leisure, le sportif a expliqué qu’il voulait que ses six enfants travaillent dur pour gagner leur argent. À ce titre, il préfère investir dans sa progéniture plutôt que de lui remettre de l’argent sur un plateau. « Mes enfants sont plus âgés maintenant. Ils sont un peu en colère contre moi – pas vraiment en colère – mais ils ne comprennent pas », a-t-il déclaré, ajoutant « parce que je leur dis tout le temps. Nous ne sommes pas riches. C’est moi qui suis riche. Il y a une seule règle : l’éducation ».

Une vision très claire donc de la vie et du futur pour ses enfants. Malgré tout, Shaq est un homme improbable, qui aura fait parler de lui à de nombreuses reprises pour des gaffes et autres chutes. On se souvient notamment de celle survenue en direct, à la fin d’un match NBA ou celui qui est devenu animateur s’est pris les pieds dans les fils avant de tomber sur le sapin de Noël du plateau. Bref, un homme et des scènes assez rares dans le monde des people, qui méritent d’être célébrés et soulignés lorsque cela en vaut vraiment la peine !