France : la canicule déferle sur le pays

Attention, entre aujourd’hui et samedi, la France s’apprête à vivre une séquence de canicule. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le sujet, dans la suite de cet article.

La canicule arrive. En effet, les prochains jours s’annoncent véritablement compliqués en France ou une vague de chaleur s’apprête à déferler sur le pays, notamment dans la partie sud. Au total, ce sont 38 départements qui sont placés en vigilance orange. La raison ? Les températures vont atteindre, en moyenne, entre 35 et 38 degrés sur la moitié sud de la France. Selon certaines estimations, des pointes à 40 degrés sont même attendues ce jeudi, ce vendredi et ce samedi au niveau local. Le mercure pourrait même grimper encore au-delà. En Espagne, des températures allant jusqu’à 43 degrés ont été enregistrées !

Pour Météo France, la situation devrait être vraiment difficile sur cette fin de semaine. « Les températures vont progressivement monter pour ne plus redescendre en dessous de 18 à 22 °C de jeudi à dimanche matin sur le sud du pays, 16 à 20 °C au nord. Le pic d’intensité de cet épisode est attendu entre jeudi et samedi. Cependant, les incertitudes sur la localisation géographique autant que sur l’intensité des températures les plus fortes sont encore très marquées à l’heure actuelle ». En gros, il va falloir faire très attention, peu importe où on se trouve (mais plus encore dans le sud du pays).

Au niveau des bonnes pratiques, c’est très simple. Pensez à boire beaucoup d’eau, à vous rafraîchir dès que possible et à ne surtout pas rester au soleil. Pour les sorties, privilégiez les promenades matinales (entre 6 et 8 heures) et en fin de journée. Lorsque le soleil est à son zénith, la situation peut vite devenir dramatique. Enfin, n’oubliez pas de sortir avec votre casquette, votre chapeau et un peu de crème solaire pour éviter les coups de soleil. Du point de vue nourriture, privilégiez les salades et les légumes frais, de saison, plutôt que les plats chauds et lourds qui pourraient rapidement vous pourrir la journée. Bref, faites tout pour rester hydraté et protégé. En cas de problème, pensez également à vite prévenir un proche ou les secours.