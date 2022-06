USA : un tueur exécuté 40 ans après un meurtre

Aux USA, un condamné à mort a été exécuté en Arizona, près de 40 ans après les faits. Une annonce confirmée par l’administration américaine.

Nous sommes en 1984. Âgée de 8 ans seulement, la petite Vicki Lynne Hoskinson est retrouvée morte, sept mois après sa disparition, dans le désert. Aujourd’hui, près de 40 ans plus tard, sont meurtrier a été exécuté par injection létale, comma a pu le confirmer l’administration pénitentiaire américaine. Cet homme, il s’agit de Franck Atwood. Âgé de 66 ans, ce dernier était emprisonné dans la prison d’État de Florence, en Arizona, après que la Cour suprême des États-Unis a autorisé son exécution, en rejetant un dernier recours formé par ses avocats.

Jusqu’à la fin, son équipe a tenté de lui sauver la vie, arguant qu’il se déplaçait en fauteuil roulant. Ainsi, l’injection létale lui aurait fait subir des souffrances atroces s’il était attaché à un brancard et couché sur le dos. En cause ? Une dégénérescence de sa colonne vertébrale. Selon ses avocats, cela aurait violé son droit constitutionnel à une peine cruelle et inhabituelle. Or, les procureurs ont fait annonce l’utilisation d’un oreiller et l’inclinaison du chariot d’exécution permettraient de « minimiser la douleur que ressent le plaignant lorsqu’il est allongé sur le dos ».

Bien qu’il ait clamé son innocence tout au long de sa peine, celui-ci aura donc été victime du meurtre pour lequel il a été reconnu coupable. Il s’agit de la deuxième exécution dans l’État d’Arizona, en moins d’un mois, après celle de Clarence Dixon, en mai, qui a mis fin à une interruption de huit ans dans cet État du sud-ouest du pays. Pour rappel, l’Arizona avait mis les exécutions en suspens après l’injection létale ratée de Joseph Wood en 2014, lorsqu’un processus qui aurait dû prendre 10 minutes a duré près de deux heures.

Aux USA, la question des exécutions des condamnés à mort ne cesse de faire débat; Après près de 10 ans, l’Arizona a exécuté deux personnes, ce qui ne devrait pas manquer de relancer les échanges houleux à l’heure ou la question des armes est également très étudiée. Bref, de nombreux sujets sont sur la table !