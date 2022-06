Disneyland : une demande au mariage vire au drame

Une demande au mariage à Disneyland a rapidement viré au drame. Une demande annulée au dernier moment à cause d’un employé !

Alors qu’on pouvait s’imaginer que Disneyland était l’un des endroits les plus heureux sur Terre, voilà qu’une drôle de scène vient de nous proposer le contraire. La raison ? Disneyland Paris a présenté ses excuses après qu’un employé ait récemment « gâché » une demande en mariage dans le parc à thème. Assez courte, la vidéo montre comme un homme tente de demander sa femme en mariage, en posant le genou à terre. Bien évidemment, la scène se déroule devant l’emblématique château de la Belle au bois dormant. Or, avant qu’il n’ait le temps de quoi que ce soit, l’un des membres du personnel de Disneyland arriver pour lui arracher la bague des mains.

L’employé redirige ensuite le couple pour qu’il capture le moment romantique sur une autre plateforme, en disant : « Oui c’est super, mais ce sera encore mieux ici », ce qui provoque les huées des spectateurs. Un timing douteux, mais beaucoup se demandent si la zone sur laquelle le couple se trouvait était accessible ou interdite. De son côté, Newsweek rapporte que peu de temps après ce moment embarrassant, un porte-parole de Disney a décidé d’aborder la situation et de s’excuser. Ils ont dit : « Nous regrettons la façon dont cela a été géré. Nous nous sommes excusés auprès du couple impliqué et avons proposé d’arranger les choses. »

Sur le net, les réactions n’ont pas tardé. « Disney doit lui verser une bonne somme d’argent pour entacher les ‘moments magiques’ des gens » pouvait-on ainsi lire, de même que « Incroyable. Mauvaises manières et représentation affreuse de l’entreprise pour laquelle il travaille. » Bref, la scène a causé beaucoup de tord à l’image du parc. Pour se faire pardonner ? Peut-être que Disneyland pourrait accueillir le mariage du couple au château de la princesse en guise de compensation ? Pour le moment, rien n’a filtré sur la fameuse proposition, mais une chose est certaine, on recommande à Disney de retenir les membres du personnel lors de la présentation des alliances et l’échange des vœux…