Stranger Things : Kate Bush réagit au buzz sur sa musique

Kate Bush, la chanteuse derrière l’une des musiques phares utilisés dans Stranger Things a accepté de revenir sur l’incroyable buzz autour de sa chanson.

C’était attendu. En effet, depuis quelques jours, la saison 4 de Stranger Things a suscité l’émotion auprès des fans. La raison ? Beaucoup de réponses, une cinématographie ultra-soignée et enfin, un choix musical très pertinent. La preuve, près de 40 ans après, le titre « Running Up That Hill (A Deal with God) » de la chanteuse britannique Kate Bush est revenu dans les tcharts au point même d’atteindre la huitième place du top 40 britannique, grâce aux streams et aux téléchargements. Mieux encore, elle se trouve en tête du Top 50 britannique sur Spotify et en quatrième position du Top Songs mondial du site de streaming. Forcément, cela fait sourire. Kate Bush elle, semble également très heureuse de voir sa musique revenir sur le devant de la scène.

« Vous avez peut-être entendu dire que la première partie de la nouvelle série fantastique et captivante de Stranger Things est sortie récemment sur Netflix. On y retrouve la chanson ‘Running Up That Hill’, qui a été redonnée à la vie par les jeunes fans qui adorent la série – je l’adore aussi. Grâce à cela, « Running Up That Hill » se classe dans le monde entier et est entrée dans le classement britannique à la huitième place. C’est vraiment très excitant ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu la chanson » a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle attendait avec une certaine impatience la suite de la série qui, nous le rappelons, est supposée sortir dans un petit mois, avec deux derniers épisodes de folie.

Les fans du show et de la musique, eux, ont également été très heureux de ce choix. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont exprimés au sujet de ce titre iconique. « Pas de spoilers, mais ce moment à la fin de l’épisode 4 avec Max et l’utilisation de Running up that hill de Kate Bush, était glorieux. Une des meilleures scènes de l’histoire de Stranger Things.« . Une autre personne est allée plus loin, en célébrant la production, « Celui qui a choisi Running Up That Hill pour être la chanson préférée de Max, JE VOUS AIME« . Une saison très attendue, qui a atteint la première position des séries les plus regardées sur Netflix dans pas moins de 93 pays. Bref, un succès à tous les étages et c’est, amplement mérité !