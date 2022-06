Johnny Depp : il gagne son procès à 50 millions de dollars !

Amber Heard a finalement perdu son procès contre Johnny Depp. L’acteur a réussi à convaincre le jury du caractère diffamatoire des attaques de son ex-épouse.

C’était le verdict tant attendu. Résultat ? Johnny Depp a été blanchi dans son affaire de diffamation face à Amber Heard. Après plusieurs jours de délibérations, le jury s’est effectivement prononcé en faveur de l’acteur, affirmant que son ex-épouse, Amber Heard, l’avait attaqué pour rien dans les médias. Résultat ? Le jury lui a accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury a également accordé à Amber Heard 2 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, estimant que dans sa contre-attaque, Heard a été en mesure de démontrer que tous les éléments relatifs à la diffamation ne pouvaient véritablement être prouvés. Une victoire pour Depp donc, mais pas totale !

Présente au tribunal, Amber Heard a rapidement quitté la salle suite à l’annonce du verdict. Johnny Depp lui se trouvait au Royaume-Uni. Il y donnait une série de concerts avec Jeff Beck, l’un de ses proches amis. Le procès, lui, aura suscité l’émotion à travers le monde à cause notamment, d’un grand déballage médiatique. L’acteur, qui a récemment affirmé ne plus vouloir jouer dans Pirates des Caraïbes, a poursuivi Heard, 36 ans, dans un procès en diffamation pour des allégations de violence domestique effectuée dans un article de 2018 du Washington Post. Cet article ne mentionnait jamais le nom de Depp. Ses avocats ont cependant affirmé que tout était très clair quant à l’identité de la personne ciblée. Un article qui laissait entendre qu’il avait abusé de la jeune femme.

Pour beaucoup, ce verdict est une victoire, Heard étant accusée d’avoir menti. D’un autre côté, de nombreuses personnes estiment qu’abus il y a bien eu et qu’un verdict en faveur de Johnny Depp montrerait aux victimes d’abus qu’elles doivent « toujours en faire plus ». Un mauvais signal donc ! Divorcé en 2017, le couple ne s’était jamais vraiment revu depuis. « J’avais tellement peur que ça se termine vraiment mal pour moi et je ne voulais vraiment pas le quitter, je l’aimais tellement. J’aurais fait n’importe quoi, mais je ne pouvais pas faire cette seule chose, je ne pouvais pas rester. » s’est d’ailleurs expliquée l’actrice sur ce sujet, au cours d’une série de questions et de réponses au tribunal.