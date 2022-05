USA : il se fait tatouer 848 carrés sur le corps !

848 carrés sur le corps, de l’encre dans les poumons… Découvrez l’incroyable histoire de Matt, qui a tout fait pour finir dans le Guiness Book !

Il s’appelle Matt et vous le connaissez peut-être comme étant l’homme qui a le plus de touages carrés sur le corps… Au monde. En tout et pour tout, ce dernier en compte 848. Cela lui a d’ailleurs valu une place dans le Guiness Book des Records, le fameux livre. Afin d’y parvenir, deux médecins ont soigneusement compté un à un chaque carré du jeune homme. Pour autant, ce drôle de record a un prix – et Matt admet que l’expérience a parfois été assez douloureuse, même s’il dit qu’il ne ressent presque plus aucune douleur lorsqu’il se fait tatouer. Interrogé sur YouTube par la chaîne officielle du Guiness Book, Matt s’est livré, « L’endroit du corps le plus douloureux à se faire tatouer ? Le nez. C’est le plus douloureux, même les petits orteils, le lit des ongles fait très mal. J’ai éternué de l’encre noire pendant environ 20 minutes après ça, et c’était la chose la plus douloureuse que j’avais jamais vécue.«

En plus d’avoir tatoué la quasi-totalité de sa peau, Matt, qui s’est fait tatouer pour la première fois en 1985, a également tatoué sa langue et même ses globes oculaires, qui sont maintenant une nuance saisissante de magenta avec de l’or. Vous n’avez probablement pas besoin que Matt vous le dise, mais se faire tatouer les globes oculaires, ça fait aussi extrêmement mal. « Les paupières sont très douloureuses, même sous anesthésie. Je me fais tatouer l’intérieur de la paupière ; les gens ne se font généralement tatouer que jusqu’à la ligne des cils. » Cela ferait tellement mal qu’ils ne seraient d’ailleurs que 6 à se l’être fait au monde. Une vraie prouesse, donc.

Autre point, Matt a tenu à avertir toutes les personnes qui souhaitent suivre sa trace, les invitant à se jamais se faire tatouer la langue. Enfin, en plus de l’encre, Matt a plusieurs piercings et un marquage au laser sur sa poitrine qui lui a laissé une cicatrice. « Ma langue est tatouée, mais c’était des injections hypodermiques. En fait, j’ai modernisé la technique de tatouage de la langue en 2010. Ma langue est plus tatouée que n’importe quelle autre personne dans l’histoire, et ma langue est tatouée jusqu’à la base, ici dans ma gorge. Ne faites pas ça à la maison, aucun professionnel ne peut le faire. » a t-il lancé… Pas sûr, dans tous les cas, que beaucoup de personnes auraient tenté le diable au point de se tatouer la langue chez eux.