Winnie l’Ourson : un film d’horreur débarque !

Un film d’horreur Winnie L’Ourson est attendu dans les prochains mois. Une véritable surprise pour les fans du dessin-animé !

Alors que tout le monde pensait qu’il était plutôt sympa, Winnie l’Ourson s’apprête à tous nous surprendre, dans un tout nouveau film… D’horreur. Oui, vous avez bien lu. L’ours est de retour pour se venger dans un prochain film intitulé Winnie l’ourson : Sang et Miel (Winnie The Pooh : Blood & Honey). Ce film d’horreur est le dernier film indépendant du réalisateur Rhys Frake-Waterfield et ne doit pas être confondu avec la version de l’ours jaune de Disney, jovial et gourmand, bien au contraire même ! Il s’agit là plutôt d’une version morbide qu’on recommande très (très) fortement de diffuser à vos enfants. Une version assez trash qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler les glorieux films des années 90, un peu cheap vore parfois mal montés. Bref, un film d’horreur, mais qui a du charme !

Pour autant, attention. D’après les premières photos du film, cet ourson n’est pas un véritable ours ou un animal, mais un homme masqué. Nous voyons quelqu’un – que nous supposons être Winnie – avec une masse et au volant d’une voiture. On voit également une image de Winnie et d’un personnage qui ressemblent beaucoup à Porcinet se faufilant derrière une femme qui se détend dans un jaccuzzi. Une dernière image montre même le mot « sortez » étalé avec ce qui ressemble à du sang sur les fenêtres d’une maison qu’on imagine être isolée où résident tous les personnages principaux. Pour le moment, c’est à peu près tout ce qu’on sait sur le film.

En effet, les producteurs n’ont pas encore diffusé de bande-annonce, mais on peut parier que ce drôle de Winnie cherche bien plus que du miel. Comme le suggère le titre, il veut bien plus, il veut du sang. Mais pourquoi un tel film ? Disney n’a tout simplement plus les droits sur Winnie L’ourson est désormais dans le domaine public. Ainsi, Sang et Miel n’a pas eu besoin de l’approbation du groupe pour pouvoir être adaptés à l’écran. Pour rappel, l’ours est apparu pour la première fois en 1926 et ses 95 ans de droits d’auteur viennent d’expirer. Un film dont nous n’avions probablement pas besoin, mais que nous regarderons quand même, avec une curiosité parfaitement assumée !