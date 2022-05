USA : il mange plus de 32.000 Big Mac et bat un record

Aux USA, un homme a mangé plus de 32.000 bigmac entrant ainsi (une nouvelle fois) dans l’histoire puisqu’il vient de battre son propre record du monde !

Qui n’a jamais mangé un BigMac ? En effet, ce sandwich est devenu l’une des icônes de McDonald’s, si ce n’est l’icône numéro une ! Mais si vous appréciez le fameux sandwich, un homme lui, l’aime beaucoup plus que vous. Il s’agit de Donald Gorske. Ce dernier est récemment entré dans le livre Guinness Book des Records et ce, pour un fait bien précis. Venant du Fond du Lac, dans le Wisconsin, cet homme est celui qui a mangé le plus de Big Mac dans l’histoire. C’est simple, il mange au moins un Big Mac de McDonald’s, chaque jour, depuis 1972. À vrai dire, il en mange même 2 puisqu’il s’agit de sa moyenne (après calcul du Guinness).

Il a obtenu le titre très convoité du plus grand nombre de Big Mac mangé dans une vie en 1999, mais il vient de refaire homologuer son record, puisqu’il ne s’est jamais arrêté. Résultat ? 22 ans plus tard, il affiche un total de 32 340 Big Macs mangés. Interrogé, Gorske a avoué se souvenir de la première fois qu’il en a mangé un. Il a immédiatement compris qu’il en mangerait beaucoup, beaucoup plus au cours de sa vie. « Je me suis rendu directement chez McDonald’s, j’ai acheté mes trois premiers Big Macs, puis je suis monté dans la voiture et je les ai mangés », a-t-il déclaré au Guiness World Records.

« À ce moment-là, je me suis dit ‘je vais probablement manger ça pour le reste de ma vie’. J’ai jeté les cartons à l’arrière de mon siège, et j’ai commencé à les compter dès le premier jour. » Au pic de sa forme, il pouvait en ingurgiter jusqu’à 9 par jour. Le temps passant, sa routine se mettant en place, il ne pouvait alors plus qu’en manger 1 à 2 par jour, soit près de 14 par semaines. Face à son obsession, son amour pour le sandwich, ce dernier s’est rapidement mis à conserver les emballages et les tickets de caisses dans des boîtes et des sachets spécifiques, afin de pouvoir compter combien il en avait ingurgité. Son secret pour rester en forme ? 10km par jour. Suffisant pour éliminer les 563 calories d’un sandwich !