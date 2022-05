Black Mirror : Netflix annonce une grande nouvelle !

Netflix a confirmé l’arrivée prochaine de la saison 6 de Black Mirror, ravissant ainsi les fans qui pourront profiter de nouveaux épisodes !

C’est l’une des séries les plus iconiques de ces dernières années. Game of Thrones ? Non ! Breaking Bad ? Non plus ! Non, ici nous parlons de Black Mirror, une série absolument improbable dont les épisodes (qui ne se suivent pas, rappelons-le) ont de quoi vous faire passer une très mauvaise nuit. Si nous en parlons aujourd’hui, c’est parce que le show est sur le point de revenir. En effet, selon le média Variety, Netflix serait actuellement en train de pencher sur une sixième saison du show iconique ! Et il semble que nous allons avoir droit à une saison d’enfer. Une source proche de la production a déclaré au média que la saison 6 sera « encore plus cinématographique » et que chaque épisode sera « traité comme un film individuel ».

Au programme ? Difficile de se l’imaginer alors que les 5 premières saisons nous ont d’ores et déjà offert de la cinématique, de la photographie d’une très rare qualité. La suite s’annonce donc absolument passionnante… De quoi rassurer les fans qui étaient un peu perdus. Les saisons 3 et 4 nous ont été livrées avec 6 épisodes. La saison 5 n’en comptait que… 3 ! Un film est, entre temps, sorti. Un film là encore complètement dingue, qui permettait de contrôler les événements et donc, choisir la suite. Pas assez toutefois pour les amateurs du genre qui souhaitaient rapidement retourner aux fondamentaux.

« J’ai été occupé, à faire des choses. Je ne sais pas ce que je peux dire sur ce que je fais et ne fais pas« , a expliqué Charlie Brooker, le créateur de la série. Je ne sais pas ce que je peux dire sur ce que je fais ou ne fais pas. En ce moment, je ne sais pas ce qu’il y aurait comme estomac pour des histoires sur des sociétés qui s’effondrent, alors je ne travaille pas sur l’une d’elles. » Force est de constater qu’il a finalement revu son planning puisque c’est bien lui qui sera aux manettes de la prochaine saison de Black Mirror. Bref, quelques mois d’attente, mais le spectacle en vaudra (très) probablement le coup.