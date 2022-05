Burger King : de nouveaux sandwichs affreux arrivent

Burge​​r King est à la pointe de la communication. Récemment, la firme a confirmé l’arrivée prochaine de son Whopper Grossesse en Allemagne.

En Allemagne, Burger King est en train de se faire plaisir. L’enseigne a confirmé vouloir lancer une toute nouvelle gamme de sandwichs et franchement, cela ne donne absolument pas envie. En effet, si vous avez une petite faim, vous pouvez désormais choisir entre un œuf au plat et une banane, une saucisse au curry sur un pain à burger avec un hareng mariné, une glace à la vanille avec des œufs et des olives sur un pain à burger, ou la pièce de résistance : un burger avec des couches de crêpe, de framboises fraîches, de glace, de crème et de bœuf. Franchement, ça ne donne absolument pas envie de s’y risquer. Naturellement, tout internet c’est mobilisé contre cette infamie.

« On dirait que vous avez demandé à un enfant de six ans de combiner tous ses aliments préférés. » a par exemple expliqué un internaute, tandis qu’un second, qui semblait plutôt ravi de voir ce qui était proposé, a expliqué être probablement enceinte pour trouver cela attirant. Un commentaire qui, d’ailleurs, n’a rien d’anodin. La raison ? Buger King n’a pas lancé cette nouvelle gamme pour le plaisir. En effet, il s’agit là d’un menu spécifique, uniquement dédié aux futures mamans. Selon Burger King, le restaurant est là uniquement pour réaliser les envies de grossesse, sous la forme d’un burger.

« Avec une enquête représentative des (futures) mamans, Burger King a découvert le mythe entourant les envies de grossesse. Résultat ? Les envies de grossesse sont la chose la plus normale du monde et la résistance est (presque) inutile« . C’est ainsi que sont arrivés le Whopper Grossesse et d’autres burgers hautement improbables. Pour y parvenir, le fast food s’est appuyé sur des données très précises concernant les envies alimentaires (étranges) de ces dames. Les combinaisons les plus étranges ? Marmelade et cornichons, bâtonnets de poisson et compote de pommes, et enfin, currywurst et hareng mariné. Attention donc si vous vous rendez sur place à ne pas vous faire avoir et encore moins à tomber malade !