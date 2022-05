FIFA : le jeu, officiellement terminé

La franchise FIFA, c’est officiellement terminé. En revanche, EA Sports pourrait bien nous réserver de nouvelles surprises.

FIFA, c’est officiellement terminé. En effet, selon les informations d’EA Sports, FIFA 23 sera bel et bien le dernier de la franchise. Un partenariat qui prend donc fin après 30 ans (environ) de collaboration entre les deux entités. Mais rassurez-vous, le jeu va bien continuer, il va seulement changer de nom. EA Sports a annoncé que le nom du jeu vidéo de football préféré de tous les amateurs de ballon rond allait changer. Après FIFA, viendra donc EA Sports FC ! Un nom un peu plus compliqué, moins sexy, mais qui ne devrait rien changer au charme et au réalisme du jeu qui pourrait même devenir de plus en plus puissant.

Un communiqué de presse a été publié sur le site officiel du groupe : « Je tiens tout d’abord à remercier cette incroyable communauté de plus de 150 millions de fans pour avoir aidé à construire la plus grande plateforme de divertissement footballistique au monde – EA SPORTS™ FIFA. Après près de 30 ans de création d’expériences de football interactives définissant le genre, nous allons bientôt entamer une nouvelle ère passionnante. L’année prochaine, EA SPORTS FC deviendra le futur du football d’EA SPORTS. »

Face à la surprise et aux craintes des fans, le groupe a rapidement tenu à éteindre le début d’incendie assurant qu’absolument tout aller rester similaire ! Ligues, tournois, clubs et athlètes, tout le monde sera bel et bien là. En outre, un partenariat avec la marque Nike a été confirmé par EA SPORTS. Les fans ont rapidement réagi à la nouvelle sur Twitter, beaucoup estiment que le changement de nom n’aurait pas vraiment d’impact : « Tout le monde va continuer à l’appeler FIFA », a écrit un utilisateur. Un autre a ajouté : « Ce sera toujours FIFA« . Difficile ici, de leur donner tort. En effet, FIFA est un jeu devenu iconique. Impensable d’imaginer l’appeler autrement et il y a fort à parier que de nombreux joueurs et gameurs n’abdiqueront pas de si tôt !