Science : le plastique pourra disparaitre en quelques jours

Des scientifiques ont affirmé avoir découvert une nouvelle méthode permettant de détruire le plastique en quelques jours, contre quelques siècles auparavant.

Un moyen révolutionnaire de décomposer le plastique, sur le point de débarquer ? Des scientifiques ont affirmé avoir réussi à créer un nouveau moyen de décomposer les plastiques en quelques jours, contre plusieurs siècles en temps normal. Ces chercheurs, membres de l’université du Texas ont publié leurs résultats dans la revue Nature la semaine dernière, indiquant qu’ils avaient mis au point une enzyme modifiée capable de dégrader le plastique de manière beaucoup plus efficiente. Ces scientifiques ont utilisé l’apprentissage automatique pour créer une protéine à action rapide capable de détériorer les éléments constitutifs du polyéthylène téréphtalate (PET), un composé synthétique que l’on trouve couramment dans les vêtements et les plastiques.

Le processus, appelé dépolymérisation, sépare les blocs de construction qui composent le PET en leurs monomères d’origine et les convertit en d’autres produits. Selon l’étude, le PET représente 12 % des déchets mondiaux. Ces enzymes, appelées FAST PETase, sont capables de le décomposer en une semaine seulement ! Une formidable avancée quand on sait qu’en temps normal, il faut plusieurs centaines d’années. Les chercheurs ont testé leur enzyme modifiée sur plus de 50 types de récipients en plastique. L’auteur de l’article, Hal Alper, déclaré : « Une fois que vous avez votre monomère d’origine, c’est comme si vous fabriquiez du plastique frais à partir de zéro, avec l’avantage que vous n’avez pas besoin d’utiliser des ressources pétrolières supplémentaires. »

« Ici, si vous êtes capable de dépolymériser puis de repolymériser chimiquement, vous pouvez fabriquer du plastique PET vierge à chaque fois. » Les scientifiques ont trouvé la structure exacte en utilisant un algorithme qui a fourni 19 000 structures de protéines à une machine à laquelle on a appris à prédire la position des acides aminés dans ces structures. La structure qu’ils ont trouvée était capable de décomposer 51 types de PET dans diverses conditions de température et de pH. En 2005, on a découvert 19 enzymes différentes capables de décomposer les plastiques, mais beaucoup d’entre elles ne fonctionnent bien qu’à des températures et dans des conditions spécifiques. Les chercheurs ont conclu leurs résultats en affirmant avoir démontré « une voie viable pour le recyclage enzymatique des plastiques à l’échelle industrielle ».