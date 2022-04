Soeur André : elle devient doyenne de l’humanité à 118 ans

Soeur André, une française de 118 ans, est devenue la doyenne de l’humanité après le décès de l’ancien détenteur du record, un japonais de 119 ans.

Lucile Randon, également connue sous le nom de Sœur André est officiellement devenue la doyenne de l’humanité ! Âgée de 118 ans, cette dernière, qui vit à Toulon, est une religieuse qui a par ailleurs accepté de livrer quelques-uns de ses secrets. En effet, si elle commence chaque journée par un petit-déjeuner et une messe matinale, ses soignants affirment qu’il y a quelque chose d’autre qui lui permet de garder sa vivacité toutes ces années. Mais qu’est-ce que cela peut-être ? Le sport ? La méditation ? L’air vivifiant du sud de la France ? Non, il s’agit plutôt d’un breuvage… Du vin en l’occurrence.

Interrogé, le soignant en charge de Sœur André a effectivement accepté de se livrer sur la question. « Son verre de vin l’entretient et c’est peut-être le secret de sa longévité. Je ne sais pas, je n’encourage pas les gens à boire un verre de vin tous les jours ! ». À regarder son histoire, on imagine que cela peut être tout à fait vrai. Si elle ne voit plus, Sœur André a traversé la Première ainsi que la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pandémies mondiales et a même survécu au covid-19 ! Elle n’est devenue l’habitante la plus âgée du monde que la semaine dernière, après le décès de Kane Tanaka le 19 avril, qui avait l’âge incroyable de 119 ans.

Si elle venait à disparaître, Sœur André laisserait sa place de doyen(ne) de l’humanité à une Polonaise, âgée de 115 ans seulement. David Tavella, directeur de la communication de la maison de retraite de Sœur André, a déclaré qu’elle était « heureuse » de ce titre. Toutefois, bien qu’il ait expliqué qu’elle « apprécie forcément cette attention« , Sœur André veut aller plus loin et viserait le record mondial, celui de Jeanne Calment, décédée en 97. Au cours de ses jeunes années, Sœur André a travaillé comme gouvernante à Paris avant de prononcer ses vœux religieux chez les Filles de la Charité.