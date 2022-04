Elon Musk rachète officiellement Twitter

Pour la modique somme de 44 milliards de dollars, Elon Musk a officiellement racheter le réseau social Twitter !

Cette fois-ci, nous y sommes. En effet, alors qu’Elon Musk et Twitter se donnaient le change afin de savoir si oui ou non la plateforme à l’oiseau bleu allait tomber sous les mains et l’infuence du génial entrepreneur, voilà que l’affaire semble entendue. Ce qui semblait être une blague est en train de devenir réalité : Musk a bel et bien racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars, soit l’équivalent de 41 milliards d’euros. C’est via un communiqué de presse que l’entreprise a expliqué que le rachat avait été autorisé et validé par le board de direction. Aujourd’hui Musk détient donc 100% des parts de Twitter, qu’il a racheté à 54.20 dollars l’action alors qu’elles valaient toutes45 dollars environ il y a quelques jours.

La semaine dernière Musk indiquait avoir sécurisé 46.5 milliards de dollars afin de racheter la plateforme à l’oiseau bleu. Cela était possible grâce à deux prêts bancaires de Morgan Stanley, ainsi qu’à sa fortune personnelle. Désormais, l’entrepreneur est le patron de plusieurs grandes sociétés, dont Tesla, SpaceX, Neuralink et donc Twitter, un réseau qu’il utilisait et utilise toujours autant (de manière quasi-quotidienne). Disposant de 83 millions d’abonnés, il n’hésite jamais à attaquer ses détracteurs, défendant corps et âmes la liberté d’expression. D’ailleurs, il n’a pas manqué de le tweeter lundi, expliquant« J’espère que même mes pires critiques resteront sur Twitter, c’est ce que signifie la liberté d’expression ».

« La liberté d’expression est la fondation d’une démocratie fonctionnelle, a déclaré Musk dans un communiqué annonçant le rachat de Twitter. Twitter est la place virtuelle de village, où les sujets vitaux pour l’avenir de l’humanité sont débattus. Je veux rendre Twitter meilleur que jamais, en améliorant le produit grâce à de nouvelles fonctionnalités, en rendant ses algorithmes ouverts pour améliorer la confiance, mettre fin au spam, et authentifier tous les comptes personnels. » Une annonce qui ne manquera pas de susciter le buzz sur internet et chez les utilisateurs du réseau, qui se demandent bien à quoi il pourrait ressembler dans les semaines à venir.