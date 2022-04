Union européenne : les câbles USB-C désormais obligatoires !

Une nouvelle loi vient de voir le jour au sein de l’UE, forçant toutes les entreprises à se tourner vers les câbles USB-C !

Une nouvelle loi européenne vient de voir le jour et celle-ci devrait bien embêter bon nombre d’entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies. En effet, le Parlement européen a approuvé des projets visant à obliger les sociétés spécialisées dans la production de téléphone à n’utiliser qu’un seul type de chargeur pour leurs produits. Qui ne s’est jamais retrouvé dans une telle situation, à devoir rechercher un chargeur de rechange dans le tiroir où tous les câbles sont stockés ? Tout ce que vous voulez, c’est un petit câble classique, mais au lieu de cela, vous vous retrouvez des câbles Micro USB, Mini USB, des cordons auxiliaires et ces chargeurs bizarres à deux broches d’une autre décennie. Ces malheurs pourraient bientôt prendre fin. Selon les projets actuels de l’Union européenne, les entreprises seront tenues d’adopter les ports USB-C sur tous leurs produits, ce qui permettra une meilleure interopérabilité des appareils, une concurrence plus saine entre les marques et enfin, une réduction des déchets.

Les députés de l’influente commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont voté la proposition par 43 voix pour et seulement deux contre. Dans le cadre de ce vote, ils ont également demandé à la Commission européenne d’envisager une norme commune d’interopérabilité pour les chargeurs sans fil, une avancée qui devient de plus en plus populaire, mais qui est ne semble toutefois pas pleinement satisfaire les marques qui vont devoir se creuser la tête afin de répondre aux besoins de l’UE. Apple notamment, va devoir passer à la vitesse supérieure. La marque à la pomme, qui a plusieurs fois rappelé qu’elle souhaitait limiter son impact carbone, va devoir passer à l’USB-C. Cette loi, qui ne concerne que l’UE pourrait cependant avoir un impact plus important et toucher d’autres pays du monde.

L’Union européenne et le Parlement européen vont maintenant travailler ensemble pour définir les détails de la réglementation et la date prévue de sa mise en œuvre. Alex Agius Saliba, eurodéputé socialiste maltais, qui a participé activement à l’élaboration de ces propositions, a déclaré : « Avec un demi-milliard de chargeurs pour appareils portables expédiés en Europe chaque année, générant 11 000 à 13 000 tonnes de déchets électroniques, un chargeur unique pour les téléphones portables et autres appareils électroniques de petite et moyenne taille serait bénéfique pour tous. » Selon lui, d’ici à 2026, cette loi pourrait entrer en vigueur et, à terme, avoir un impact positif sur l’environnement, mais surtout sur notre quotidien : terminé les prises de tête et les recherches bien trop longues du bon câble !